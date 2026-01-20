Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η γιατρός από τη Νεάπολη

Η γιατρός που νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η υγεία της έχει βελτιωθεί αισθητά. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την εξέλιξή της.
Η νεαρή γυναίκα είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ στις 15 Ιανουαρίου σε σοβαρή κατάσταση, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί άμεσα στη ΜΕΘ.
Πλέον αναρρώνει και, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.
