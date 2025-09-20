Αποσελέμης: Στο 23% η στάθμη του ταμιευτήρα!

Η ανησυχητική πτώση στη στάθμη του νερού στην τεχνητή λίμνη του Αποσελέμη προκαλεί έντονη ανησυχία με τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, να δείχνουν την έκταση του ταμιευτήρα που καλύπτεται από νερό, σε τέσσερεις διαδοχικές χρονιές (Σεπτέμβριος 2022, 2023, 2024 και 2025).

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η έκταση που κάλυπτε το νερό ήταν περίπου 1.2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (σημειώνεται ότι η κανονική έκταση επιφάνειας είναι 1.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, η έκτασή έχει πέσει στα 0.44 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η σημερινή επιφάνεια είναι επομένως στο 23% της κανονικής επιφάνειας του ταμιευτήρα.