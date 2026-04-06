Απονομή πτυχίων στους μαθητές της σχολής ΑΣΤΕΚ Αγίου Νικολάου από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

6 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
Με ιδιαίτερη επισημότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων στους μαθητές της Σχολής ΑΣΤΕΚ Αγίου Νικολάου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη, εκπαιδευτικών, γονέων και φίλων των αποφοίτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη θερμά τους μαθητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενώ τόνισε ότι τη Σχολή ΑΣΤΕΚ Αγίου Νικολάου στηρίζει διαχρονικά η Περιφέρεια Κρήτης. Τόνισε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο των νέων επαγγελματιών στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της περιοχής.

Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους σε ένα κλίμα χαράς και υπερηφάνειας, σηματοδοτώντας την έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για καλή σταδιοδρομία και συνεχή πρόοδο.

Η Περιφέρεια παραμένει αρωγός σε δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση και ενισχύουν τις προοπτικές των νέων, επενδύοντας στο μέλλον του τόπου.

