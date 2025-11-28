Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας έργου eTwinning για το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου
Μετά την απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας για το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου, ακόμα μεγαλύτερη και σημαντικότερη διάκριση αποτελεί η απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας έργου eTwinning, για τη συμμετοχή 18 μαθητών/τριών και 1 εκπαιδευτικού στο έργο “We Have a Home in every Corner of the World”.
Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning είναι μια διάκριση που απονέμεται σε έργα eTwinning υψηλής ποιότητας και επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ετικέτα απονέμεται σε έργα που έχουν ήδη λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα της εργασίας και της συνεργασίας.
Το συγκεκριμένο έργο επικεντρώθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το έργο εστίασε στην ενίσχυση της διακοινοτικής αλληλεγγύης αυξάνοντας την ενσυναίσθηση και την κατανόηση μεταξύ ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς.
Μαθητές/τριες από 31 συνεργαζόμενα σχολεία (Τσεχία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σερβία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λιθουανία, Γεωργία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία και Ελλάδα) εργάστηκαν μεθοδικά σε μεικτές διεθνικές ομάδες και παρήγαγαν πλούσιο υλικό αξιοποιώντας ποικίλα συνεργατικά εργαλεία Web 2.0. Το γεγονός αυτό, τους βοήθησε να αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό καθώς και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους ικανότητα στην αγγλική γλώσσα.
Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονεμήθηκε για το σχολείο στη συντονίστρια του έργου Σαρρή Αικατερίνη, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας καθώς και στους παρακάτω μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν στην Α’ τάξη του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2024-25 : Ανδρουλάκη Μαρία, Αφορδακού Κωνσταντίνα, Βασιλάκη Αικατερίνη, Γωνιωτάκη Μαλαματένια, Δημητρίου Μελίνα, Καλλιβρετάκη Μελίνα, Καμαράτου Ελένη, Καπανταιδάκη Όλγα, Καραλή Ευαγγελία–Μαρία, Κοκολάκη Ειρήνη, Κουλόλι Μαρσέλα, Μαρκάκη Μαρία, Μαυρικάκη Καλλιόπη, Ορφανάκη Γεωργία, Ορφανάκη Καλλιόπη, Πλευριτάκη Εμμανουήλ, Σφυρογιαννάκη Μαρία- Ελένη, Τσαγκαράκη Κωνσταντίνα.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τη διάκριση αυτή κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εταίρους του έργου για την άψογη συνεργασία.
