Ο απολογισμός της δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025

Τον απολογισμό της δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025 παρουσίασε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας πως η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Ο Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε το έργο της Περιφέρειας ως μια απόδειξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες, με μετρήσιμα αποτελέσματα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δυναμική του τόπου.

«Η Κρήτη, μέσα σε εποχές κρίσεων, συνεχίζει να αποτελεί φάρο σταθερότητας. Με ολιστικές παρεμβάσεις από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, θέσαμε σε εφαρμογή τις στρατηγικές μας προτεραιότητες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Μεγάλα Έργα Υποδομής και ΒΟΑΚ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των μεγάλων οδικών αξόνων. Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το κεντρικό τμήμα του ΒΟΑΚ, τη διεκδίκηση για την επέκταση έως τη Σητεία, καθώς και τον προγραμματισμό για τον Νότιο Οδικό Άξονα και τη σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελλίου.

150 τεχνικά έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 19 οδικά έργα προϋπολογισμού 145 εκ. € συνεχίζονται κανονικά.

προϋπολογισμού συνεχίζονται κανονικά. Ολοκληρώθηκαν 4 έργα ύψους 15 εκ. €.

Πράσινη Μετάβαση και Περιβάλλον

Στον τομέα της ενέργειας, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η ολοκλήρωση των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων αίρει την ηλεκτρική απομόνωση του νησιού. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν πόροι 133 εκ. € για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ τέθηκε σε λειτουργία ο νέος Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης για την κλιματική αλλαγή.

Πολιτισμός, Γαστρονομία και Διεθνείς Διακρίσεις

Το 2025 υπήρξε έτος σημαντικών επιτυχιών για την ταυτότητα της Κρήτης:

Ένταξη των 6 Μινωικών ανακτορικών κέντρων στον Κατάλογο της UNESCO .

στον Κατάλογο της . Ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026 .

. Αναγνώριση του κρητικού ελαιόλαδου ως προϊόντος ΠΓΕ .

. Επενδύσεις 37,5 εκ. € για την ανάδειξη 28 μνημείων και συμφωνία για τα Ενετικά Νεώρια Ηρακλείου.

Οικονομία και Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Η απορρόφηση των πόρων κινήθηκε με ταχείς ρυθμούς. Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, προϋπολογισμού 564 εκ. €, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με 310 ενταγμένα έργα. Επιπλέον, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 146 εκ. €, δίνοντας πνοή στην τοπική αγορά.

Κοινωνική Πολιτική και Υγεία

Στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και υγείας:

Διατέθηκαν 11 εκ. € για βιοϊατρικό εξοπλισμό νοσοκομείων.

για βιοϊατρικό εξοπλισμό νοσοκομείων. Χρηματοδοτήθηκαν 57 κοινωνικές δομές και διατέθηκαν 13,8 εκ. € για επισιτιστική βοήθεια.

και διατέθηκαν για επισιτιστική βοήθεια. Ενισχύθηκε η πρόληψη μέσω των Κινητών Μονάδων και του προγράμματος «ΖΩΗ».

Πρωτογενής Τομέας και Αγροτική Ανάπτυξη

Η Περιφέρεια στήριξε έμπρακτα τους παραγωγούς με πληρωμές 24 εκ. € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ολοκληρώθηκαν έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 20 εκ. €. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η υγειονομική κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κλείνοντας τον απολογισμό, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους εργαζόμενους της Περιφέρειας και τους συνεργαζόμενους φορείς, τονίζοντας: «Οι βάσεις για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας έχουν τεθεί. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο τοπικό με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, για μια Κρήτη δυναμική, βιώσιμη και δημιουργική».