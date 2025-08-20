Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του νησιού ζητά η Περιφέρεια Κρήτης

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, αναφέρεται στη «χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αιγο-προβατοτροφίας σε παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγο-προβάτων», σύμφωνα με την ΚΥΑ 208989 /1-8-2025 και καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αλλαγή των προβλέψεων, με στόχο την αποκατάσταση της άδικης κατανομής που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει στην επιστολή:

«Διαβάζοντας την ΚΥΑ που αφορά την οικονομική στήριξη λόγω εγκλεισμού των ζώων, ως απόρροια των ζωονόσων και του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, να σημειώσουμε τα εξής, ως προς την κατανομή των ποσών που έγινε ανά περιφερειακή ενότητα.

Τα ποσά που θα δοθούν διακρίνονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες των 4 ευρώ, 6 ευρώ, 14 ευρώ/ζώο ανάλογα με τον χρόνο εγκλεισμού και περιορισμού των μετακινήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ στην Περιφέρεια Κρήτης τα ποσά που προβλέπεται να δοθούν είναι 4 ευρώ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες ( Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου) και 6 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη κατανομή για την Κρήτη θεωρούμε ότι είναι άδικη για τους εξής λόγους:

α) όπως γνωρίζεται στην Περιφέρεια Κρήτης καταφέραμε πολύ γρήγορα να περιορίσουμε τις ζωονόσους μετά από την άριστη συνεργασία των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας κυρίως με τους κτηνοτρόφους που τήρησαν και τηρούν τα μέτρα προστασίας αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους όπως τα εργαστήρια και εργοστάσια ζωοτροφών, τα τυροκομεία, τα σφαγεία, μεταφορείς ζωοτροφών και ζώων και ασφαλώς με την συνδρομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το αποτέλεσμα αυτό είχε και έχει πολύ μεγάλο κόστος για όλο το παραγωγικό σύστημα και ασφαλώς για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που αγωνίζονται να επιβιώσουν.

β) το κόστος παραγωγής στην Κρήτη είναι διπλάσιο από αυτό της Ηπειρωτική Ελλάδα γιατί εκτός των άλλων, ένα ποσοστό των χονδροειδών ζωοτροφών που καταναλώνονται (>70%) και μικρότερο ποσοστού συμπυκνωμένων (περίπου 30%) είναι πολύ ακριβότερες (0,50 – 060 λεπτά/Kg το τριφύλλι, 00,35-0,45 λεπτά/Kg το άχυρο, και 0,22-0,25 λεπτά /Kg το ενσίρωμα) λόγω μεταφοράς.

γ) το γάλα στην Κρήτη πωλείται από τους παραγωγούς περίπου 1 ευρώ όταν στην Ηπειρωτική Ελλάδα πωλείται 1,50 ευρώ. Επειδή η δυναμικότητα των υφιστάμενων τυροκομείων δεν μπορεί να επεξεργαστεί το παραγόμενο γάλα, ένα ποσοστό περίπου 25% μεταφέρεται και επεξεργάζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και ασφαλώς το κόστος μεταφοράς και της υπερπροσφοράς την πληρώνει ο παραγωγός.

δ) η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η αιγο-προβατοτροφίας της Κρήτης συμβάλει τα μέγιστα στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας με το κρέας, το γάλα και τα τυροκομικά της προϊόντα με τα οποία τροφοδοτείται όλη η Ελλάδα και αυτό το σύστημα θα πρέπει να υποστηριχτεί να επιβιώσει και να εξελιχτεί.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή:

είδαμε ότι έγινε μια τροποποίηση της ΚΥΑ όπου κάποιες περιφερειακές ενότητες είχαν τοποθετηθεί στην χαμηλότερη κλίμακα (4 ευρώ) με την τροποποίηση πήγαν στην μεγαλύτερη (14 ευρώ)

η οικονομική ενίσχυση, πολύ σωστά, αφορά τα ζώα που είναι στην συνδεδεμένη στο γάλα ( παραγωγικά ζώα) ζητούμε την αλλαγή κλίμακας για την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, με το κόστος που έχουν, και να στηριχτεί ο πραγματικός παραγωγός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μεγάλο κόστος παραγωγής».