CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αποκατάσταση της αδικίας για τους αιγο-προβατοτρόφους του νησιού ζητά η Περιφέρεια Κρήτης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, αναφέρεται στη «χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αιγο-προβατοτροφίας σε παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγο-προβάτων», σύμφωνα με την ΚΥΑ 208989 /1-8-2025 και καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αλλαγή των προβλέψεων, με στόχο την αποκατάσταση της άδικης κατανομής που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει στην επιστολή:

ΧΡΥΣΟΣ

«Διαβάζοντας  την ΚΥΑ που αφορά την οικονομική στήριξη λόγω εγκλεισμού των ζώων, ως απόρροια των ζωονόσων  και του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, να σημειώσουμε τα εξής, ως προς την κατανομή των ποσών που έγινε ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τα ποσά που θα δοθούν διακρίνονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες των  4 ευρώ, 6 ευρώ, 14 ευρώ/ζώο ανάλογα με τον χρόνο εγκλεισμού και περιορισμού των μετακινήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

NOVA

Σύμφωνα με την ΚΥΑ στην Περιφέρεια Κρήτης τα ποσά που προβλέπεται  να δοθούν είναι 4 ευρώ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες ( Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου) και 6 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη κατανομή για την Κρήτη θεωρούμε ότι είναι άδικη για τους εξής λόγους:

α)  όπως  γνωρίζεται   στην Περιφέρεια Κρήτης καταφέραμε πολύ γρήγορα να περιορίσουμε τις ζωονόσους μετά από την άριστη συνεργασία των κτηνιατρικών  υπηρεσιών της Περιφέρειας κυρίως με τους κτηνοτρόφους που τήρησαν και τηρούν τα μέτρα προστασίας αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους όπως τα εργαστήρια και εργοστάσια ζωοτροφών, τα τυροκομεία, τα σφαγεία, μεταφορείς ζωοτροφών και ζώων και ασφαλώς με την συνδρομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το αποτέλεσμα αυτό είχε και έχει πολύ μεγάλο κόστος για όλο το παραγωγικό σύστημα και ασφαλώς για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που αγωνίζονται να επιβιώσουν. 

β) το κόστος παραγωγής στην Κρήτη είναι διπλάσιο από αυτό της Ηπειρωτική Ελλάδα γιατί εκτός των άλλων, ένα ποσοστό των  χονδροειδών   ζωοτροφών που καταναλώνονται (>70%) και μικρότερο ποσοστού  συμπυκνωμένων (περίπου 30%) είναι πολύ ακριβότερες (0,50 – 060 λεπτά/Kg το τριφύλλι, 00,35-0,45 λεπτά/Kg το άχυρο, και  0,22-0,25 λεπτά /Kg το ενσίρωμα)  λόγω μεταφοράς.

γ) το γάλα στην Κρήτη πωλείται από τους παραγωγούς περίπου 1 ευρώ όταν στην Ηπειρωτική Ελλάδα πωλείται 1,50 ευρώ. Επειδή η δυναμικότητα των υφιστάμενων τυροκομείων δεν μπορεί να επεξεργαστεί το παραγόμενο γάλα, ένα ποσοστό περίπου 25% μεταφέρεται και επεξεργάζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και ασφαλώς το κόστος μεταφοράς και της υπερπροσφοράς την πληρώνει ο παραγωγός. 

δ) η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η αιγο-προβατοτροφίας της  Κρήτης συμβάλει τα μέγιστα στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας με το κρέας, το γάλα και τα τυροκομικά της προϊόντα  με τα οποία τροφοδοτείται όλη η Ελλάδα και αυτό το σύστημα θα πρέπει να υποστηριχτεί να επιβιώσει και να εξελιχτεί. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή:

 είδαμε ότι έγινε μια τροποποίηση της ΚΥΑ όπου κάποιες περιφερειακές ενότητες είχαν τοποθετηθεί στην χαμηλότερη κλίμακα (4 ευρώ) με την τροποποίηση πήγαν στην μεγαλύτερη (14 ευρώ)

η οικονομική ενίσχυση, πολύ σωστά, αφορά τα ζώα που είναι στην συνδεδεμένη στο γάλα ( παραγωγικά ζώα) ζητούμε την αλλαγή κλίμακας για την  Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, με το κόστος που έχουν,  και να στηριχτεί ο πραγματικός παραγωγός για  να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μεγάλο κόστος παραγωγής».  

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο Δήμος προχωρεί με διαβούλευση στη μόνιμη πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου

20/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει ο σχεδιασμός για το αλιευτικό καταφύγιο στο Καλό Χωριό

20/08/2025
toplou

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0» στη Μονή Τοπλού

20/08/2025
deddie

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 21/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

20/08/2025

Ο σύλλογος ΑμεΑ Μεραμπέλλου για το μέτρο του δακτυλίου στον Αγιο Νικόλαο

20/08/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 21 Αυγούστου | Τα θέματα

20/08/2025

Ρέθυμνο: Συνελήφθη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

19/08/2025
kadoi anakykloshs

Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

19/08/2025
hotel

Χανιά: Μαζικές αποχωρήσεις Ελλήνων εργαζομένων από ξενοδοχεία και απασχόληση αλλοδαπών με μηδενικούς ελέγχους | +Video

19/08/2025

Δήλωση Γ.Φιλιππάκη με αφορμή τον συνεχιζόμενο κατήφορο της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου

19/08/2025
Back to top button