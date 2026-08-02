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Αποκαρδιωτικές εικόνες στο Ρέθυμνο, μετά την φονική πυρκαγιά

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/08/2026
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Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, που κόστισε τη ζωή δύο πυροσβεστών,  αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής. Περιοχές που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτες πράσινο, πυκνή βλάστηση και μοναδικά φυσικά τοπία έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση από στάχτες, καμένους κορμούς και μαυρισμένη γη.
Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, το πέρασμα της φωτιάς άφησε έντονα τα σημάδια του. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση, ενώ οι εικόνες από τις πληγείσες εκτάσεις αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πύρινης λαίλαπας.

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Αποκαρδιωτικές εικόνες στο Ρέθυμνο, την επόμενη μέρα της φονικής πυρκαγιάς
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η «καρδιά» του φοινικόδασους γλίτωσε, με τις ζημιές να εντοπίζονται κυρίως περιμετρικά του

Ένα τοπίο που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες

Οι φωτογραφίες από τις περιοχές που επλήγησαν καταγράφουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πλαγιές που μέχρι πρόσφατα ήταν καταπράσινες έχουν πλέον μαυρίσει, δέντρα έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια και το έδαφος είναι καλυμμένο από στάχτη.

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Δείτε φωτογραφίες από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο

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Εξελίξεις στην έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ώρα που το Ρέθυμνο προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, συνεχίζεται και η δικαστική διερεύνηση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης, Ανδρέας Αργυρόπουλος, χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, υποστηρίζοντας ότι η ένταση που προκάλεσαν η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν σε βιαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του παρουσιάστηκε εσφαλμένα ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, θέση που – σύμφωνα με τον ίδιο – δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά του καθήκοντα. Παράλληλα, τόνισε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις δικαστικές αρχές, δίνοντας αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ τον χαρακτήρισε έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ικανό υπάλληλο, με σημαντική συμβολή στη λειτουργία και την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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