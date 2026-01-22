CAFE MELI
Απόφαση γενικής συνέλευσης μελών συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ για το θέμα της έλλειψης προσωπικού

22/01/2026
Το μεσημέρι της Τετάρτης 21/1/2026 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση μελών του συλλόγου εργαζομένων γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, η  συνέλευση είχε την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και για το θέμα της έλλειψης προσωπικού έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού όλο και εντείνεται στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση για αύξηση προσωπικού στη δημόσια υγεία. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει μειωθεί κατά 28 εργαζόμενους σε σχέση με το 2023.

Η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη και δεν μπορεί να εξηγηθεί με καμία λογική, πέρα από το ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ στοχεύουν στην πλήρη αποδυνάμωση του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (όπως και των υπόλοιπων δομών του ΕΣΥ) για να ωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας που προχωρεί συνεχώς σε νέες επενδύσεις και επεκτάσεις στο νομό Λασιθίου.

Βεβαίως χαμένοι βγαίνουν οι πολίτες, που η κυβέρνηση αποδυναμώνοντας το ΕΣΥ τους αναγκάζει να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας, τις οποίες έχουν πληρώσει ήδη με τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους.

Χαμένοι βεβαίως βγαίνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι που η κυβέρνηση μας αναγκάζει να εργαζόμαστε σε απαράδεκτες και εξαντλητικές συνθήκες στερώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως οι άδειες και τα ρεπό.

Όμως παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες εργαζομένων και πολιτών η κυβέρνηση και η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ συνεχίζουν την τακτική σκόπιμης υποβάθμισης και αποδυνάμωσης του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και των δομών του ΕΣΥ.

Δεν μας φτάνουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, τους τελευταίους μήνες έχουμε και ανώνυμα και επώνυμα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο να διασύρουν εργαζόμενους του νοσοκομείου, να γράφουν ψέματα και ψευδείς πληροφορίες και να κάνουν το άσπρο μαύρο για το προσωπικό. Ζητούμε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από αυτές τις άδικες επιθέσεις.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε ως εργαζόμενοι να προσφέρουμε στους ασθενείς και παράλληλα θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική αποδυνάμωσης του ΓΝΑΝ και του ΕΣΥ, με αιτήματα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών.

Δεν δεχόμαστε να εκτελέσουμε επιπλέον εργασίες και αντικείμενα (βραχιολάκι κ.α) αν πρώτα δεν ενισχυθεί το νοσοκομείο με επιπλέον εργαζόμενους.

Ζητούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου, μονιμοποίηση των συμβασιούχων , αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου 14ου μισθού, ανθρώπινες και νόμιμες συνθήκες εργασίας.

Γενική συνέλευση μελών συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου


