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Από το Λασίθι στη Βιέννη για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα VAL-YOU

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
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Οι εκπαιδευτικοί Χρυσούλα Πατεράκη και Ροδάνθη Τζιράκη συμμετείχαν, εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, στο διεθνές Teacher Training του ευρωπαϊκού έργου VAL-YOU – Promoting European values and resilience in school education, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2026, στο Game Lab του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ΔΔΕ Λασιθίου συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο VAL-YOU, το οποίο εστιάζει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατικής εκπαίδευσης και της ανθεκτικότητας στο σχολικό περιβάλλον.

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Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε στις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατική εκπαίδευση και την αξιοποίηση της ψηφιακής μάθησης μέσω παιχνιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ψηφιακό Serious Game VAL-YOU, το οποίο οι συμμετέχοντες δοκίμασαν και αξιολόγησαν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, διερευνώντας τρόπους αξιοποίησής του στη σχολική τάξη και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

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Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν πάνω σε διδακτικά σενάρια και εκπαιδευτικό υλικό, αντάλλαξαν εμπειρίες με εκπαιδευτικούς και εταίρους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και παρείχαν ανατροφοδότηση για τη χρηστικότητα και την παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού του έργου.

Το VAL-YOU περνά τον επόμενο μήνα στην πιλοτική του φάση, κατά την οποία το παιχνίδι και το εκπαιδευτικό υλικό θα δοκιμαστούν σε πραγματικές σχολικές συνθήκες. Στην πιλοτική εφαρμογή από την πλευρά της ΔΔΕ Λασιθίου θα συμμετάσχουν το ΕΠΑΛ Σητείας και το ΓΕΛ Νεάπολης, συμβάλλοντας ενεργά στη δοκιμή και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαλείων του έργου.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο VAL-YOU, η ΔΔΕ Λασιθίου ενισχύει τη μεταφορά σύγχρονων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική πραγματικότητα, με έμφαση στην κριτική σκέψη, την ενεργό πολιτειότητα, τη δημοκρατική παιδεία και την κατανόηση των ευρωπαϊκών αξιών.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

VAL-YOU – Promoting European values and resilience in school education

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
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