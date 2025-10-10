Από το Δήμο Αγίου Νικολάου βραβεύτηκαν οι εθελοντές που συμμετείχαν στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Σε μια λιτή τελετή στο παλαιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου βραβεύτηκαν από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας Μανούσο Πεδιαδίτη οι εθελοντές που συμμετείχαν στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία που πραγματοποιήθηκε φέτος (26/9) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Στους εθελοντές δόθηκε τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή τους καθώς και ένα αναμνηστικό δώρο.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, καλωσορίζοντας τους συμπολίτες που στέκονται στην πρώτη γραμμή κάθε προσπάθειας, ανέφερε ότι «αποτελούν την κινητήρια δύναμη, πίσω από κάθε επιτυχημένο εγχείρημα του δήμου: πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλητικό.

Είναι η ζωντανή απόδειξη πως η κοινωνία μας έχει σφυγμό, ψυχή και μέλλον».

Με αφορμή την βράβευση αυτή, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης, στη «Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης» στους χορηγούς της εκδήλωσης, τους παραγωγούς, τα ξενοδοχεία, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους οινοπαραγωγούς, τους τοπικούς συλλόγους και τα σχολεία που στήριξαν οικονομικά και ηθικά την προσπάθεια αυτή.