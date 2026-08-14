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Από 17 Αυγούστου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα κρατήσεων αθλητικών χώρων του Δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/08/2026
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θέτει από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα κρατήσεων αθλητικών χώρων, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω του sports.agiosnikolaos.gr, προσφέροντας στους πολίτες έναν σύγχρονο, λειτουργικό και άμεσο τρόπο πρόσβασης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

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Μέσω της νέας υπηρεσίας, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Αγίου Νικολάου με τους αντιδημάρχους Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργο Αρακαδάκη και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στέργιο Ατσαλάκη, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά και δωρεάν κρατήσεις για τα διαθέσιμα γήπεδα τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου της πόλης του Αγίου Νικολάου, επιλέγοντας τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούν.

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Η είσοδος στην πλατφόρμα θα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να διασφαλίζονται η ταυτοποίηση του χρήστη και η εγκυρότητα κάθε κράτησης.

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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης θα λαμβάνει αυτόματα email επιβεβαίωσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της κράτησής του, καθώς και το σχετικό QR code.

Επιπλέον, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη χρήση του αθλητικού χώρου, θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο email υπενθύμισης με τα στοιχεία της κράτησης.

Κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό των κρατήσεών του, με δυνατότητα προβολής, τροποποίησης ή ακύρωσής τους.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας τη χρήση της τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους ξένους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές και προσαρμόζεται αυτόματα στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο πολίτης, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή.

Κατά την επιλογή του αθλητικού χώρου, ο χρήστης θα μπορεί επίσης να βλέπει χρήσιμες πληροφορίες για τις υποδομές και τις διαθέσιμες παροχές, όπως η ύπαρξη φωτισμού και χώρων στάθμευσης.

Η λειτουργική διαχείριση του συστήματος θα πραγματοποιείται από τους αρμόδιους εργαζομένους για τους αθλητικούς χώρους, ενώ η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του θα παραμείνουν στην ευθύνη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η μετάβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως βασικό στόχο την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, απλοποιώντας παράλληλα τη διαδικασία κράτησης και χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ταυτόχρονα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε αυτό νέοι αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28410-89513 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sports@dimosagn.gr.

Με τη νέα υπηρεσία, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών, ενισχύοντας την εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό και στις δημοτικές αθλητικές υποδομές.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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