Απεργία πείνας κρατουμένων σε φυλακές των Χανίων

29/09/2025
Απεργία πείνας ξεκίνησαν επτά κρατούμενοι στις φυλακές Χανίων, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

Την τριήμερη απεργία πείνας την ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή επτά κρατούμενοι ηλικίας 18 έως 20 ετών.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.

Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους – θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.

Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Τα αιτήματά τους:

Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους

Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)

Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις

Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε».

