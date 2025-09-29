Απεργία πείνας κρατουμένων σε φυλακές των Χανίων
Απεργία πείνας ξεκίνησαν επτά κρατούμενοι στις φυλακές Χανίων, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».
Την τριήμερη απεργία πείνας την ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή επτά κρατούμενοι ηλικίας 18 έως 20 ετών.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους – θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε».
