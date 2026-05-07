Απάντηση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σχετικά με δημοσιεύματα περί τακτικών χειρουργείων

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου επισημαίνει τα εξής:

Η στελέχωση του Νοσοκομείου δεν έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, το Ακτινολογικό Τμήμα ενισχύθηκε από έναν σε δύο ακτινολόγους, ενώ η Χειρουργική Κλινική από τρεις σε τέσσερις γενικούς χειρουργούς.

Παράλληλα, η έλλειψη αναισθησιολόγων και ακτινολόγων αποτελεί ένα διαχρονικό και πανελλαδικό πρόβλημα, που επηρεάζει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν αφορά αποκλειστικά το ΓΝΑΝ.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου και την εξασφάλιση της ασφαλούς συνέχισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω συνεργασιών με ιδιώτες παρόχους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων οφείλουν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή αναστάτωσης των πολιτών.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, σε πλήρη συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Λασιθίου.