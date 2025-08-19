Αντίθετος ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στην πώληση ακινήτων του Δημοσίου

Ξεκάθαρη θέση ενάντια στην πρόθεση πώλησης ενός ακόμα ακινήτου στην πόλη του Αγίου Νικολάου, εκτός από το πρώην Φρουραρχείο – Υγειονομείο για το οποίο έχει ήδη ζητηθεί θεσμικά η παραχώρησή του στον Δήμο, πήρε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18/8/2025.

Μιλώντας κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την ανακοίνωση πώλησης του κτηρίου που στέγαζε τον πρώην ΕΟΜΜΕΧ από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), ο Δήμαρχος σημείωσε ότι το κράτος οφείλει να εξετάσει πολύ σοβαρά τη νομική δυνατότητα παραχώρησης των ακινήτων αυτών προνομιακά στους Δήμους. Έτσι, εξυπηρετείται ο πραγματικός σκοπός της αξιοποίησής τους, που είναι η ουσιαστική απόδοση δημόσιων χώρων στην κοινωνία που τους χρειάζεται – και όχι μια στενή «real estate» προσέγγιση.

«Είμαστε αντίθετοι σε παραχωρήσεις με καθαρά εμπορικά κριτήρια. Οποιοσδήποτε κτηριακός πλούτος στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου μας ενδιαφέρει, όταν μπορεί να καλύψει κοινωνικές και δημοτικές ανάγκες» ανέφερε σχετικά ο κ. Μενεγάκης.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή θα μελετήσει με σοβαρότητα όλες τις προτάσεις αξιοποίησης, ώστε τα ακίνητα αυτά να υπηρετήσουν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον.

«Και βέβαια, αν συναντήσουμε εμπόδια σ’ αυτή την προσπάθεια, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε θεσμικό και κοινωνικό μέσο, ώστε να μην μείνει αναξιοποίητος αυτός ο πολύτιμος δημόσιος χώρος» πρόσθεσε σχετικά.