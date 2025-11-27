CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ανώτατο όριο ταχύτητας στην πόλη του Ηρακλείου τα 30 χιλιόμετρα/ώρα

Την επιβολή του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων/ώρα μέσα στην πόλη προτείνει μεταξύ άλλων η Δημοτική Αρχή με το 5ο πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες, από τις 26/11 μέχρι τις 6/12/2025, έπειτα και από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Η ευρεία εφαρμογή του νέου άρθρου 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντάσσεται στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ορίζουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι οδοί που εξαιρούνται από το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι οι μονόδρομοι στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οι οδοί διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις και οι οδοί διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε πενήντα (50) χιλιόμετρα την ώρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση. Επίσης, για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε τριάντα (30) χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε πενήντα (50) χιλιόμετρα την ώρα έξω από αυτές.

Στο πρακτικό της επιτροπής κυκλοφορίας περιλαμβάνονται επίσης η έγκριση των δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, η μεταφορά της πιάτσας ταξί από την οδό Νικ. Κρασαδάκη στην οδό Αθαν. Μούση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε οδούς της πόλης Ηρακλείου, η επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στις Μεσαμπελιές.

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη,  στο email : hereti-p@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2813409886.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 06/12/2025.

