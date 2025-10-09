CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ανοικτά μαθήματα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύ κοινό στα μαθήματά του, που είναι ανοικτά σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο. Όλα τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς είναι διαθέσιμος εδώ: https://philology.uoc.gr/courses/proptyxiaka-2025-2026 και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου, με τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα μαθήματα,  εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/WROLOGIO-XE-2025-26.pdf.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα για τις/τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συστήνονται τα μαθήματα διδακτικής (ΝΕΦΦ090, ΑΕΦΦ090) αλλά και τα Ομήρου Οδύσσεια (ΑΕΦΦ102), Πλάτωνος Πολιτεία (ΑΕΦΦ223), Σοφοκλή Ηλέκτρα (ΑΕΦΦ141), Αριστοφάνη Όρνιθες (ΑΕΦΦ171), Θουκυδίδη Σικελικά (ΑΕΦΦ 187), Ανθολόγιο Ελληνιστικής ποίησης (ΑΕΦΦ128), Οβιδίου Μεταμορφώσεις (ΛΑΦΦ108, στα λατινικά και από μετάφραση).

Η λογοτεχνία στον πόλεμο του 1940, την Κατοχή και την Αντίσταση (ΝΕΦΦ223), Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας (ΝΕΦΦ103), Συγκριτική Φιλολογία (ΝΕΦΦ102).

NOVA

Για όσες/ους έχουν ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις προτείνονται τα Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΓΛΩΦ206) και Εισαγωγή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΨΑΕΦ100).

Το ευρύτερο κοινό μπορεί να ενδιαφέρεται και για μαθήματα όπως Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία (ΑΕΦΦ100), Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία (ΒΥΦΦ100), Δημοτικό Τραγούδι (ΝΕΦΦ143), Αφηγήσεις με ανθρώπους και ζώα (ΝΕΦΦ526).

Όσες/οι ενδιαφέρονται να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης χρειάζεται να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους κάθε φορά το ημερολόγιο παρακολούθησης παραδόσεων (από εδώ: Ημερολόγιο παρακολούθησης μαθημάτων.doc), που υπογράφεται από τη/τον διδάσκουσα/οντα στο τέλος του μαθήματος. Η βεβαίωση δίνεται από την/τον διδάσκουσα/οντα εφόσον έχει συμπληρωθεί το 70% των παραδόσεων.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: https://www.philology.uoc.gr/

Και από τη Γραμματεία, στο τηλ. 28310 77307, ώρες 09.00-14.00.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Ο δήμος επιδοτεί τις μετακινήσεις των φοιτητών με τη νέα Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας

09/10/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

09/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

09/10/2025

Ετήσια βράβευση ξενοδοχοϋπαλλήλων από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων

09/10/2025

Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Η εισήγηση-ερώτηση του Μανόλη Λεμπίδη στην συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

09/10/2025

Επιτυχείς συναντήσεις της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου για θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

09/10/2025

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων

09/10/2025
paraliakos

Αγιος Νικόλαος: Τυπικοί οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου

09/10/2025

Δήμος Ηρακλείου και Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί για την ανάπτυξη τοπικού σχεδίου βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης

09/10/2025

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 9 Οκτ 2025 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

09/10/2025
Back to top button