Ανοικτά μαθήματα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύ κοινό στα μαθήματά του, που είναι ανοικτά σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο. Όλα τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς είναι διαθέσιμος εδώ: https://philology.uoc.gr/courses/proptyxiaka-2025-2026 και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου, με τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα μαθήματα, εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/WROLOGIO-XE-2025-26.pdf.

Ειδικότερα για τις/τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συστήνονται τα μαθήματα διδακτικής (ΝΕΦΦ090, ΑΕΦΦ090) αλλά και τα Ομήρου Οδύσσεια (ΑΕΦΦ102), Πλάτωνος Πολιτεία (ΑΕΦΦ223), Σοφοκλή Ηλέκτρα (ΑΕΦΦ141), Αριστοφάνη Όρνιθες (ΑΕΦΦ171), Θουκυδίδη Σικελικά (ΑΕΦΦ 187), Ανθολόγιο Ελληνιστικής ποίησης (ΑΕΦΦ128), Οβιδίου Μεταμορφώσεις (ΛΑΦΦ108, στα λατινικά και από μετάφραση).

Η λογοτεχνία στον πόλεμο του 1940, την Κατοχή και την Αντίσταση (ΝΕΦΦ223), Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας (ΝΕΦΦ103), Συγκριτική Φιλολογία (ΝΕΦΦ102).

Για όσες/ους έχουν ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις προτείνονται τα Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΓΛΩΦ206) και Εισαγωγή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΨΑΕΦ100).

Το ευρύτερο κοινό μπορεί να ενδιαφέρεται και για μαθήματα όπως Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία (ΑΕΦΦ100), Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία (ΒΥΦΦ100), Δημοτικό Τραγούδι (ΝΕΦΦ143), Αφηγήσεις με ανθρώπους και ζώα (ΝΕΦΦ526).

Όσες/οι ενδιαφέρονται να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης χρειάζεται να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους κάθε φορά το ημερολόγιο παρακολούθησης παραδόσεων (από εδώ: Ημερολόγιο παρακολούθησης μαθημάτων.doc), που υπογράφεται από τη/τον διδάσκουσα/οντα στο τέλος του μαθήματος. Η βεβαίωση δίνεται από την/τον διδάσκουσα/οντα εφόσον έχει συμπληρωθεί το 70% των παραδόσεων.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: https://www.philology.uoc.gr/

Και από τη Γραμματεία, στο τηλ. 28310 77307, ώρες 09.00-14.00.