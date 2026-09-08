Ανήλικος ο οδηγός που ξερίζωσε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ!

Ένας 17χρονος από την περιοχή του Σισίου είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε παραβιάσει και ξεριζώσει τα διαχωριστικά κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει προσπέραση.

Οι αστυνομικοί υπηρεσιών των Α.Δ Ηρακλείου και Λασιθίου προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνες και συνολικά έχουν συλληφθεί για άλλα αδικήματα ο 49χρονος πατέρας του ανήλικου, ο 59χρονος παππούς του καθώς και ένας 62χρονος φίλος του τελευταίου.

Το αυτοκίνητο αναφέρεται σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο ότι ανήκει στον 62χρονο, ο οποίος φέρεται να το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα βρέθηκε να οδηγεί ο ανήλικος εγγονός.

Εκτιμάται, ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που βρέθηκε τουμπαρισμένο σε απόκρυμνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη πετάχτηκε εκεί προκειμένου να σβηστούν τυχόν ίχνη και να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του οδηγού.

Σε βάρος του 17χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο, ύψους 2.000 ευρώ. Το κουβάρι της υπόθεσης με την ταυτοποίηση του οδηγού ξετύλιξε το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου.