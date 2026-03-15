CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα στα Χανιά

Συνολικά δέκα άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση- Πέντε νεαροί κατηγορούνται για τον βιασμό της ανήλικης, ενώ συνελήφθησαν ακόμη ένας για ασελγείς πράξεις και τρεις κηδεμόνες για αμέλεια εποπτείας ανηλίκων.

15 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν στον Εισαγγελέα Χανίων, 10 άτομα, τα οποία εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε υπόθεση καταγγελίας βιασμού 17χρονης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια, η μία από τη Βουλγαρία και η άλλη Ελληνίδα, βγήκαν για βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία. Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε σπίτι, συνοδευόμενες από μία παρέα επτά νεαρών.

ΧΡΥΣΟΣ

Την Πέμπτη, η 17χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από πέντε άτομα, ενώ η συνομήλική της Βουλγάρα δήλωσε ότι έχοντας κάνει χρήση ινδικής κάνναβης, συναίνεσε σε ερωτική συνεύρεση με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών.

Οι φερόμενοι ως δράστες βιασμού είναι δύο Βούλγαροι 15 και 18 ετών, ένας 17χρονος Έλληνας ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε, καθώς και δύο Έλληνες 21 και 27 ετών. Επιπλέον συνελήφθη ένας ακόμα 21χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις και εκφράσεις, όχι ωστόσο για βιασμό.

NOVA

Πέραν των 6 συλληφθέντων συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες. Πρόκειται για δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία 47 και 46 ετών, καθώς και μία Αλβανή υπήκοο 59 ετών, για αμέλεια εποπτείας ανηλίκων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Πηγή: ertnews
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button