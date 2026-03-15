Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα στα Χανιά

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν στον Εισαγγελέα Χανίων, 10 άτομα, τα οποία εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε υπόθεση καταγγελίας βιασμού 17χρονης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια, η μία από τη Βουλγαρία και η άλλη Ελληνίδα, βγήκαν για βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία. Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε σπίτι, συνοδευόμενες από μία παρέα επτά νεαρών.

Την Πέμπτη, η 17χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από πέντε άτομα, ενώ η συνομήλική της Βουλγάρα δήλωσε ότι έχοντας κάνει χρήση ινδικής κάνναβης, συναίνεσε σε ερωτική συνεύρεση με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών.

Οι φερόμενοι ως δράστες βιασμού είναι δύο Βούλγαροι 15 και 18 ετών, ένας 17χρονος Έλληνας ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε, καθώς και δύο Έλληνες 21 και 27 ετών. Επιπλέον συνελήφθη ένας ακόμα 21χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις και εκφράσεις, όχι ωστόσο για βιασμό.

Πέραν των 6 συλληφθέντων συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες. Πρόκειται για δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία 47 και 46 ετών, καθώς και μία Αλβανή υπήκοο 59 ετών, για αμέλεια εποπτείας ανηλίκων.