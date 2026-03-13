Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Την ανάγκη θεσμικού διαλόγου και ουσιαστικής συνεργασίας πριν από την οριστικοποίηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίου Νικολάου επισημαίνει με ανοιχτή επιστολή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Όπως τονίζει, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης του Τ.Π.Σ. βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και επίκειται η κατάθεση της τελικής πρότασης της Ομάδας Εργασίας – που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με τη συμμετοχή πλήθους τεχνικών επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων και η οποία λειτουργεί κατόπιν και σχετικής εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου – εντούτοις ο Δήμος δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα των προτεινόμενων κατευθύνσεων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογραμμίζει ότι η Δημοτική Αρχή για να εισηγηθεί την αποδοχή ενός σχεδίου αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες προτάσεις του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, καλώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ομάδα Μελέτης σε θεσμική παρουσίαση και διάλογο πριν την τελική διαμόρφωση της πρότασης.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Ανοιχτή Επιστολή Δημάρχου Αγίου Νικολάου για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Αγαπητοί συμπολίτες,

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον μελλοντικό χωρικό σχεδιασμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Από την πρώτη στιγμή, η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε τη διαδικασία εκπόνησης του Τ.Π.Σ. με αίσθημα ευθύνης και με σαφή στόχο την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση των βασικών επιλογών που θα καθορίσουν την πορεία ανάπτυξης του Δήμου μας.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ειδική Ομάδα Εργασίας για το Τ.Π.Σ. με συμμετοχή πλήθους τεχνικών επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων η οποία λειτουργεί κατόπιν και σχετικής εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, με αποστολή την επεξεργασία και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τον χωρικό σχεδιασμό της περιοχής.

Οι προτάσεις αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από συστηματική συνεργασία με τοπικούς φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους και τις τοπικές κοινωνίες των δημοτικών μας ενοτήτων και αποτυπώνουν την οργανωμένη και συλλογική θέση του Δήμου για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

την ορθολογική χωροθέτηση δραστηριοτήτων,

την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης του Τ.Π.Σ. βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και επίκειται η κατάθεση της τελικής πρότασης της Ομάδας Μελέτης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει μέχρι σήμερα στη διάθεσή του πλήρη και σαφή εικόνα των κατευθύνσεων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της μελέτης.

Το σχετικό αίτημα του Δήμου για πρόσβαση στα παραδοτέα της μελέτης και στις βασικές κατευθύνσεις της Β΄ Φάσης δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί από την Ομάδα Μελέτης, η οποία μας ενημέρωσε ότι αρμόδιοι για τη διαχείριση και διάθεση του υλικού της μελέτης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι προφανές ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να έχει πλήρη γνώση των προτεινόμενων ρυθμίσεων πριν από την επίσημη παρουσίαση της τελικής πρότασης.

Θεωρώ, ωστόσο, υποχρέωσή μου να καταστήσω σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν μπορεί να αποτελέσει ένα σχέδιο που θα διαμορφωθεί ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των τεκμηριωμένων προτάσεων που έχει διαμορφώσει ο ίδιος ο Δήμος.

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν θεσμική ευθύνη απέναντι στους πολίτες του Δήμου Αγίου Νικολάου να διασφαλίσουν ότι το τελικό σχέδιο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου και θα λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό καθίσταται σαφές ότι, η τελική πρόταση της μελέτης θα πρέπει να ενσωματώνει, τουλάχιστον στα βασικά και κρίσιμα ζητήματα, τις τεκμηριωμένες προτάσεις που έχει επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας του Δήμου και έχουν τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μόνο τότε, η Δημοτική Αρχή θα είναι σε θέση να εισηγηθεί την αποδοχή και έγκριση της πρότασης αυτής ως Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση αλλά η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ισορροπημένου και λειτουργικού σχεδίου για το μέλλον του τόπου μας.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ομάδα Μελέτης, ώστε πριν από την οριστικοποίηση της πρότασης να πραγματοποιηθεί θεσμική παρουσίαση και ουσιαστικός διάλογος με τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα αποτελέσει προϊόν συνεργασίας και κοινής κατανόησης των βασικών επιλογών για το μέλλον του τόπου μας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να συμβάλλει θεσμικά και υπεύθυνα στη διαδικασία σχεδιασμού, με μοναδικό γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Εμμανουήλ Μενεγάκης