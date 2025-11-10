Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: Η πρόταση του για τα όπλα στην Κρήτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που πήρε μετά το μακελειό στα Βορίζα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας, και συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι, αλλά και φορείς του νησιού.

Ο κ Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για το μακελειό στα Βορίζια.

Είπε πως η Κρήτη έχει μερίδιο μόνο 2% στην εκληματικότητα όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Αστυνομία είναι αποδυναμωμένη.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν καταδίκασε τον Άδωνι Γεωργιάδη για όσα είπε περι οπλοκατοχής.

Χαρακτήρισε όλους αυτούς που τα λένε αυτά υμνητές των Ταγμάτων Εφόδου και αρνητές του Ολοκαυτώματος.

Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να κατηγορήσει την κυβέρνηση ως κυβέρνηση διαφθοράς.

Τόνισε πως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια μέσα από την εκπαίδευση και τον μαζικό αθλητισμό σε χωριά της Κρήτης που είναι απομονωμένα.

Και η εκκλησία τόνισε μπορεί να αποτελέσει φορέα πρόληψης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε καμπάνια και εκστρατεία από την Περιφέρεια Κρήτης με τηλεοπτική και ραδιοφωνικά σποτς ενώ χαρακτήρισε χρήσιμο και ουσιαστικό τοο ρόλο της γυναίκας.

Σε άλλο σημείο της εισήγησης του ανέφερε «Δε δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται ριάλιτι. Μπορούμε πέρα από κόμματα και ιδεολογίες να βρούμε λύσεις. Να επουλώσουμε πληγές και να πάει η Κρήτη μπροστά. Αυτό αξίζει η Κρήτη του 21ου αιώνα»

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε ανακοινώσει την πρωτοβουλία αυτή λίγο μετά το τραγικό περιστατικό, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση της κοινωνίας.

«Η Κρήτη δεν είναι η βία και οι άγραφοι νόμοι»

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε επισημάνει πως το περιστατικό προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση, υπογραμμίζοντας:

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η Κρήτη είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η φιλοξενία και η λεβεντιάτων ανθρώπων της — όχι η βία και τα πιστόλια.

Η σημερινή σύσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της κοινωνικής ηρεμίας, την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την ανάδειξη δράσεων πολιτισμού και παιδείας που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και συνοχής στην περιοχή.