Αναβαθμίζεται το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Στην αντικατάσταση του υφιστάμενου βιβλιοθηκονομικού της προγράμματος με το νέο σύγχρονο πρόγραμμα Koha, προχωρά η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών (ILS) που χρησιμοποιείται από χιλιάδες βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των οποίων και δεκάδες ελληνικές ακαδημαϊκές, δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες και προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διεξαγωγή όλων των εργασιών και των λειτουργιών της βιβλιοθήκης με αποδοτικό και σύγχρονο τρόπο. Το νέο πρόγραμμα διασφαλίζει την διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, υποστηρίζει τεχνολογίες Web 2.0 και είναι συμβατό με τα βασικότερα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα συμβάλλοντας στην βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην ασφαλή διαχείριση και στη στρατηγική ανάλυση η οποία υποστηρίζει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Οι εργασίες αντικατάστασης θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, το ωράριο λειτουργίας μόνο για το Δανειστικό και το μη Δανειστικό Τμήμα της Β.Δ.Β. διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου το Δανειστικό Τμήμα θα λειτουργήσει μέχρι τις 12:00.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, το Δανειστικό Τμήμα θα παραμείνει κλειστό.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, το Μη Δανειστικό Τμήμα θα παραμείνει κλειστό.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα Τμήματα της Βικελαίας θα λειτουργούν κανονικά τις παραπάνω ημερομηνίες.

Η ιδιαιτερότητα του συστήματος Koha, πέρα του γεγονότος, ότι είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης είναι, ότι αποτελεί ελεύθερο λογισμικό (Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα υπό την άδεια GNU FDL). Επιπλέον το Koha, προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διεξαγωγή όλων των εργασιών και των λειτουργιών της βιβλιοθήκης με αποδοτικό και σύγχρονο τρόπο. Το Koha διασφαλίζει την διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, υποστηρίζει τεχνολογίες Web 2.0 και είναι συμβατό με τα βασικότερα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

Με βάση τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του με το νέο σύστημα Koha το οποίο θα προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα.

Αύξηση της αποδοτικότητας: Με την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών και την απλοποίηση των καθηκόντων του προσωπικού, θα μειωθούν τα σφάλματα και ο χρόνος που απαιτείται για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης.

Βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών: Η δυνατότητα για online δανεισμούς, εύκολη αναζήτηση βιβλίων και ηλεκτρονικές κρατήσεις, θα προσφέρει στους χρήστες μια πιο σύγχρονη και ευχάριστη εμπειρία.

Ασφαλή διαχείριση: Τα δεδομένα των χρηστών και των βιβλίων θα είναι πιο ασφαλή και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα.

Στρατηγική ανάλυση: Η δυνατότητα για δημιουργία αναφορών και στατιστικών, θα βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Υποστήριξη σε εξελιγμένες λειτουργίες (π.χ. RFID system, online δανεισμός, ψηφιοποίηση βιβλίων, κατηγοριοποίηση βιβλίων, κ.ά.).

Ευχέρεια προσαρμογκαι ής στο μέλλον (ευκολία αναβάθμισης και προσθήκης νέων λειτουργιών).

