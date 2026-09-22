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Αναβαθμίστηκε ο φωτισμός στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ασφαλέστερες, σύγχρονες και ενεργειακά αναβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, προχώρησαν σε σημαντική παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη βελτίωση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό του Λιμένα Αγίου Νικολάου.

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Στο πλαίσιο των εργασιών αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί προβολείς στους τέσσερις πυλώνες ύψους 35 μέτρων με σύγχρονους προβολείς τεχνολογίας LED, βάσει σχετικής μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου.

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Η παρέμβαση βελτιώνει αισθητά τον φωτισμό και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του λιμένα, ενώ παράλληλα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους.

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Τον συντονισμό των εργασιών είχε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα ηλεκτροφωτισμού κ. Γιώργος Μπελούκας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου.

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας δήλωσε:

«Η αναβάθμιση του φωτισμού στον Λιμένα αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της υποδομής, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον έλεγχο των τεσσάρων πυλώνων και των επιμέρους τμημάτων τους, λόγω του μεγάλου ύψους τους».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός δήλωσε:

«Ο Λιμένας Αγίου Νικολάου αποτελεί σημαντική υποδομή για την περιοχή και υποδέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων και επισκεπτών. Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα και την εικόνα του λιμένα».

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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