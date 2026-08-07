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Συνεχίζεται η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων στο Λασίθι

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2026
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Τις εργασίες αναβάθμισης των σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

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Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί το 2ο και το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, για τα οποία εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών τους.

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Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνουν αναβάθμιση των αύλειων χώρων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των χώρων υγιεινής, των αιθουσών διδασκαλίας, ελαιοχρωματισμούς των σχολικών συγκροτημάτων, καθώς και έργα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

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Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της χώρας εδώ και δεκαετίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο σύγχρονων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στη δεύτερη φάση υλοποίησής του, ενώ θα ακολουθήσουν και επόμενες φάσεις, στις οποίες αναμένεται να ενταχθούν περισσότερες σχολικές μονάδες του Νομού Λασιθίου.

Οι εργασίες στα δύο σχολεία προχωρούν με στόχο να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε αναβαθμισμένους και ασφαλείς χώρους.

Παράλληλα, για το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, θα υπάρξει η απαραίτητη συνδρομή για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των αναγκαίων έργων.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Μαύρης, η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Μαρίνα Τουτουδάκη και η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Μαρία Χατζηπαναγιώτη.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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