CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Αναστολή λειτουργίας των σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίου Νικολάου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε συνέχεια της απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου λόγω της έντονης κακοκαιρίας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

ΧΡΥΣΟΣ

Η απόφαση λαμβάνεται ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα, καθώς το φαινόμενο, αν και βρίσκεται σε ύφεση, δεν έχει ακόμη παρέλθει πλήρως.

SUNSTOP

Τα συνεργεία και η πολιτική προστασία του Δήμου μας βρίσκονται σε διαρκή και αυξημένη εγρήγορση, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται και ελέγχοντας τα σημεία που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία.

MARIS

Η βροχή είναι πολύτιμη και αναγκαία για τον τόπο μας. Το χθεσινό φαινόμενο, όμως, ήταν ιδιαίτερα έντονο, με όγκους νερού που δοκίμασαν τις υφιστάμενες υποδομές και με τον ποταμό του Αγίου Νικολάου να παρουσιάζει παροχή νερού σε ένταση που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά τα τελευταία 50 χρόνια.

Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική προστασία. Χρειάζονται ανθεκτικές υποδομές και συνολικός επανασχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας, τόσο στα ρέματα εκτός οικισμών όσο και στα δίκτυα ομβρίων στις κατοικημένες περιοχές.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ήδη δρομολογήσει σχετικές παρεμβάσεις και θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή της Πολιτείας και της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Στόχος μας πρέπει να είναι διπλός: η ασφάλεια των πολιτών και των οικισμών, αλλά και οι κατάλληλες υποδομές ώστε το πολύτιμο νερό της βροχής, αντί να χάνεται ή να δημιουργεί κινδύνους, να συγκρατείται και να αξιοποιείται προς όφελος του τόπου μας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

weather crete

Κρήτη: Πάνω από 360 χιλιοστά βροχής σε δύο ημέρες – Ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή

2 Οκτωβρίου 2026
01102026

Στο τελικό συνέδριο του NaTour4CChange στις Βρυξέλλες η Περιφέρεια Κρήτης

1 Οκτωβρίου 2026
old man with a nurse

Στήριξη στις απομακρυσμένες περιοχές με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αγίου Νικολάου

1 Οκτωβρίου 2026
01102026

Λασίθι: Συνελήφθησαν για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

1 Οκτωβρίου 2026
κακοκαιρία - καιρός

Red Code στην Κρήτη: Νέα επιδείνωση του καιρού – Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

1 Οκτωβρίου 2026
katastrofes rethymno milopotamos

Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος – Ζημιές, καθιζήσεις και επικίνδυνα περιστατικά

1 Οκτωβρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα από τη νεροποντή στον Άγιο Νικόλαο – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

1 Οκτωβρίου 2026
vroxh

Με καταιγίδες και ρεκόρ βροχής μπήκε ο Οκτώβριος στο Λασίθι

1 Οκτωβρίου 2026

Διαμαρτυρία για την καθυστερημένη απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

1 Οκτωβρίου 2026
school

Έκτακτο: Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Σητείας λόγω των καιρικών συνθηκών

1 Οκτωβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button