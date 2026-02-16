Αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις ποιότητας αέρα (ώρες 17:00, 19:00, 20:00, 21:00), καταγράφονται πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), οι οποίες προσεγγίζουν τα 380 μg/m³, λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 25498/08-05-2024), σε περιπτώσεις όπου οι 24ωρες συγκεντρώσεις ΑΣ10 υπερβαίνουν τα 150 μg/m³, συστήνεται η διακοπή λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Συστήνεται για την ημέρα αυτή στους πολίτες:

– Παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

– Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων.

– Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

– Ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μετεωρολογικές προβλέψεις το φαινόμενο αναμένεται να εκτονωθεί έως αργά τη Δευτέρα. Ο Δήμος θα συνεχίσει την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.