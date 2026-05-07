Η αναπτυξιακή πορεία του έργου φράγματος Καθαρού Κριτσάς

7 Μαΐου 2026
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη με αντικείμενο την πορεία του έργου του φράγματος Καθαρού Κριτσάς, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση των υδατικών πόρων και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της μελέτης του έργου, καθώς και για τα επιμέρους στάδια ωρίμανσης και υλοποίησής του, με έμφαση στις ενέργειες που απαιτούνται για την προώθησή του σε επόμενο επίπεδο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κριτσάς, Γιώργος Σκύβαλος, καθώς και ο γεωλόγος – μελετητής, Μιχάλης Πουλτσίδης, οι οποίοι συνέβαλαν με τις επισημάνσεις και τις τεχνικές τους παρατηρήσεις στη διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση επαρκών υδατικών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει και να προωθεί έργα υποδομής που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

