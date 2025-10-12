Ανακοίνωση Βουλευτών Κρήτης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τον ΒΟΑΚ

Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται η κατασκευαστική πορεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Οι διαδοχικές αστοχίες της κυβέρνησης στην κατασκευή τμημάτων του ΒΟΑΚ, κοστίζουν ακριβά στους πολίτες και ευνοούν κραυγαλέα τους μεγάλους εργολάβους της χώρας.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, θα έλεγε κανείς.

Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2023, με επικοινωνιακές φιέστες, την υπογραφή της σύμβασης για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Για αυτόν τον προεκλογικό χειρισμό και ούσα εντελώς απροετοίμαστη η πολιτεία και ανίκανη η κυβέρνηση να διεκπεραιώσει τα απαιτούμενα, εκτίθεται το Ελληνικό Δημόσιο και καλείται να πληρώσει 124,5 εκατομμύρια ευρώ προς τον ανάδοχο του έργου.

Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών της 7ης/10/2025, ουσιαστικά η κυβέρνηση παραδέχεται την ανικανότητά της να παραδώσει τον χώρο κατασκευής του έργου εγκαίρως προς τον εργολάβο και ταυτόχρονα παρατείνει την Απώτερη Ημερομηνία παράδοσης του έργου κατά 458 ημέρες από την αρχική ημερομηνία!

Σε ένα έργο, για το οποίο ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 350 εκατομμύρια ευρώ και ενώ σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν το 25% του έργου, το Δημόσιο καλείται να πληρώσει επιπλέον 124,5 εκατομμύρια με υπαιτιότητα του Υπουργείου.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Πριν λίγες μέρες, αντίστοιχη αποζημίωση εγκρίθηκε και για το τμήμα Αγ. Νικόλαος- Νεάπολη, ύψους 20,1 εκατομμυρίων ευρώ, με το ίδιο σκεπτικό.

Αν αυτό δεν είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη ανεπάρκειας της κυβέρνησης με τεράστιο κόστος για τους πολίτες τότε τι είναι;

Μέσα σε λίγες εβδομάδες το Ελληνικό Δημόσιο από αβελτηρίες της κυβέρνησης υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον 145 εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις και αποζημιώσεις προς τους εργολάβους.

Κι όλα αυτά ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ 157 χιλιομέτρων από Ηράκλειο στα Χανιά.

Προκύπτουν όμως και επιπλέον ζητήματα. Οι αποζημιώσεις εργολάβων για καθυστερήσεις από την Πολιτεία, δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο, σε ένα Ελληνικό Δημόσιο που έχουμε συνηθίσει να λειτουργεί με τις γνωστές αγκυλώσεις. Πρωτοφανές είναι, όμως, το Δημόσιο να μην εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα, πριν να αποδώσει αυτές τις αποζημιώσεις.

Και στις δύο αποφάσεις, λοιπόν, του Υπουργείου Υποδομών, το Δημόσιο παραδέχεται την υπαιτιότητά του και αποζημιώνει μετά από εύλογο έλεγχο, όλες σχεδόν τις απαιτήσεις των εργολάβων, χωρίς να προστρέχει η Πολιτεία σε δικαστική διευθέτηση όπως θα όφειλε!

Κι όλα αυτά με το άλλοθι της μη καθυστέρησης του έργου.

Δηλαδή, η κυβέρνηση που κόβει κορδέλες για επικοινωνιακούς λόγους, υπογράφει συμβάσεις για πολιτικό όφελος, καθυστερεί να παραδώσει τους χώρους κατασκευής (λόγω απαλλοτριώσεων), πληρώνει αδρά αυτή την τακτική της και μετά μας λέει ότι το κάνει για να μην καθυστερήσει περαιτέρω τα έργα! Και την ίδια ώρα ο Υπουργός δίνει παράταση μέχρι την 11η Ιουλίου 2029!

Κι ένα επιπλέον στοιχείο. Για το τμήμα Αγ. Νικόλαος- Νεάπολη, πληρώθηκαν αποζημιώσεις 20.1 εκατομμύρια ευρώ, από τον κωδικό του Υπουργείου Υποδομών, για έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αναμένουμε από ποιόν άραγε κωδικό θα προκύψουν τα υπόλοιπα 124,5 εκατομμύρια. Την ώρα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πένονται για χρηματοδοτήσεις κρίσιμων υποδομών στις τοπικές τους κοινωνίες, το υπουργείο αποστερεί άλλα 20,1 εκατομμύρια από αυτές, βρίσκοντας απευθείας τρόπο αποζημίωσης για τους εργολάβους. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη.

Με αυτά τα «άστοχα» 145 εκατομμύρια, θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ο Νότιος Οδικός Άξονας της Κρήτης, να γίνει η επέκταση του τμήματος ΒΟΑΚ προς την Παχιά Άμμο και τόσα άλλα.

Με αυτή την κυβέρνηση, όπως φαίνεται θα πληρώσουμε τρεις φορές πάνω τον «ατελή» ΒΟΑΚ και σε χρόνο απροσδιόριστο για την παράδοσή του.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αναδεικνύει με υπευθυνότητα τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων, να διεκδικεί διαφάνεια και πραγματική πρόοδο στα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης, γιατί ο ΒΟΑΚ δεν μπορεί να είναι πεδίο σκοπιμοτήτων και αδιαφάνειας, αλλά εργαλείο ανάπτυξης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες.

Οι Βουλευτές

Ελένη Βατσινά

Φραγκίσκος Παρασύρης

Μανώλης Χνάρης

Κατερίνα Σπυριδάκη