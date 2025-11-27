Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Στην Πράξη»: Ελαιώνας- Ως πότε;

Η κατάσταση στο πάρκινγκ που έχει δημιουργηθεί στον άλλοτε πράσινο χώρο του Ελαιώνα είναι ανυπόφορη και επικίνδυνη.

Το ζήτημα του Ελαιώνα ήταν ανέκαθεν σημαντικό τόσο για τους περίοικους όσο και για ολόκληρη την πόλη του Αγίου Νικολάου καθώς πρόκειται για έναν από τους λίγους χώρους πρασίνου στον αστικό ιστό της πόλης μας. Οι κάτοικοι στις οδούς γύρω από τον Ελαιώνα έχουν ήδη πληρώσει στον Δήμο υπεραξία για τα διαμερίσματά τους λόγω του πρασίνου που απολάμβαναν. Όμως αυτός ο χώρος πλέον είναι πάρκινγκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σκόνη, κίνηση, βοή…

Στην παρούσα κατάστασή του, ο φωτισμός είναι ελλιπής και πολλάκις από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου έχω ζητήσει την χωροθέτηση θέσεων Αμέα καθώς και της διαγράμμισης ξεκάθαρων θέσεων πάρκινγκ προς αποφυγή του κομφούζιου που υπάρχει κάθε τουριστική σεζόν, με αποτέλεσμα αν κάποιος εισέλθει στο χώρο του πάρκινγκ να χρειάζεται τουλάχιστον 20 λεπτά για να εξέλθει. Τα δέντρα στο χώρο του πάρκινγκ βρίσκονται χωρίς προστατευτική περίφραξη με αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα κάποιο αυτοκίνητο να βγαίνει με υλικές ζημιές από το πάρκινγκ, συνδυασμός και του χαμηλού φωτισμού.

Πριν 2 εβδομάδες, όντας κάτοικος της περιοχής, προς έκπληξή μου είδα ένα ολόκληρο δέντρο πεσμένο καταμεσής του πάρκινγκ. Κάποιος άτυχος έφυγε μεγάλη ζημία στο αυτοκίνητο του. Το δέντρο απομακρύνθηκε αλλά…. Έμεινε η ρίζα του δέντρου μαζί με το κάτω μέρος του κορμού της να προεξέχει σε μεγάλο ύψος, επικίνδυνο για μηχανές αλλά και αυτοκίνητα καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικά η ορατότητα να το δεις τις βραδινές ώρες. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου άλλη μια μητέρα με το βρέφος της -επιβαίνοντες στο αυτοκίνητό της- κάνοντας όπισθεν και αδυνατώντας να δει το κορμό, έπεσε πάνω στον κορμό και φυσικά το αυτοκίνητο έπαθε μεγάλη ζημιά. Όλοι όσοι βρισκόμασταν στην παρακείμενη παιδική χαρά τρέξαμε να βοηθήσουμε καθώς το βρέφος και η μητέρα ήταν σε σοκ από την σύγκρουση. Καλέσαμε τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Μπελούκα για να τοποθετηθεί ένας κώνος, μια σήμανση, μια κορδέλα γύρω από τον κορμό. Ακόμα περιμένουμε…

Ζητάμε και δικαιούμαστε ΑΜΕΣΑ:

1) Τη διαγράμμιση των θέσεων πάρκινγκ στο χώρο του Ελαιώνα

2) Τη χωροθέτηση τουλάχιστον 2 θέσεων ΑμεΑ στο χώρο του Ελαιώνα

3) Την τοποθέτηση φωτισμού στο χώρο πάρκινγκ του Ελαιώνα- Τις ώρες με περιορισμένο φως κινδυνεύουν οχήματα και παιδιά καθώς δίπλα ακριβώς υπάρχει παιδική χαρά!!

4) Την περίφραξη των ελαιόδεντρων που βρίσκονται καταμεσής του χώρου πάρκινγκ

5) Την επαρκή άρδευση των ελαιόδεντρων στον Ελαιώνα, έναν από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου της πόλης μας!

6) Την ενημέρωση των περίοικων- που έχουν αποτιμήσει χρήματα για υπεραξία των κατοικιών τους στο Δήμο- αλλά και όλων των πολιτών του Δήμου μας για τις βλέψεις και το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τον Ελαιώνα. Θα παραμείνει πάρκινγκ ή θα διασφαλιστεί ο χώρος πρασίνου; Ποια θα είναι η μελλοντική του χρήση και με ποια μορφή; Υπάρχει σχεδιασμός;