Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Λασιθίου για τα τοπικά έργα

Ως πολίτες του Λασιθίου παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις πρόσφατες δηλώσεις του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό ΜΜΕ, όπου ανέφερε ότι «τα τοπικά έργα απαιτούν τοπικό σχεδιασμό».

Και θέτουμε το αυτονόητο ερώτημα: Ο ΒΟΑΚ σε ποια κατηγορία ανήκει, κύριε Πλακιωτάκη; Στον τοπικό ή στον κεντρικό σχεδιασμό;Επειδή οι απαντήσεις σας αλλάζουν διαρκώς, επιτρέψτε μας μια απλή απορία:

Το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό;

Στα λόγια, μοιράζετε εκατομμύρια για χρηματοδοτήσεις.

Στην πράξη όμως, μοιράζετε εκατομμύρια σε αποζημιώσεις εργολάβων, ενώ ολόκληρος ο νομός έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο “Γεφύρι της Άρτας”.

Θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε ποια τεχνικά έργα υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στο Λασίθι επί των κυβερνήσεων της Ν.Δ μέχρι σήμερα.

Διότι εμείς μπορούμε ήδη να καταγράψουμε με ακρίβεια αυτά που δεν έγιναν:

ΒΟΑΚ – Τμήμα Αγίου Νικολάου – Σητείας: μηδενική υλοποίηση, ανύπαρκτος σχεδιασμός. Λιμνοδεξαμενές, φράγματα και συνοδά έργα: βαλτωμένα επί χρόνια. Νοσοκομεία: σε πορεία διάλυσης. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: ανύπαρκτο σχέδιο, ανύπαρκτο μέλλον. Αγροτικός κόσμος: χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική. Δημόσιες υπηρεσίες: υποστελεχωμένες, υποβαθμισμένες ή υπό κατάργηση (Εφορεία Αρχαιοτήτων, ΥΔΟΜ, τεχνικές υπηρεσίες δήμων, ΕΛΤΑ κ.ά.).

Κύριε Πλακιωτάκη, μιλήσατε για «αποτέλεσμα».

Το αποτέλεσμα της κυβέρνησής σας στο Λασίθι είναι απολύτως ξεκάθαρο: αποτύχατε.

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου