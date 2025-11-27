CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Λασιθίου για τα τοπικά έργα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Ως πολίτες του Λασιθίου παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις πρόσφατες δηλώσεις του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό ΜΜΕ, όπου ανέφερε ότι «τα τοπικά έργα απαιτούν τοπικό σχεδιασμό».
Και θέτουμε το αυτονόητο ερώτημα: Ο ΒΟΑΚ σε ποια κατηγορία ανήκει, κύριε Πλακιωτάκη; Στον τοπικό ή στον κεντρικό σχεδιασμό;Επειδή οι απαντήσεις σας αλλάζουν διαρκώς, επιτρέψτε μας μια απλή απορία:
Το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό;

Στα λόγια, μοιράζετε εκατομμύρια για χρηματοδοτήσεις.

ΧΡΥΣΟΣ

Στην πράξη όμως, μοιράζετε εκατομμύρια σε αποζημιώσεις εργολάβων, ενώ ολόκληρος ο νομός έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο “Γεφύρι της Άρτας”.

Θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε ποια τεχνικά έργα υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στο Λασίθι επί των κυβερνήσεων της Ν.Δ μέχρι σήμερα.

NOVA

Διότι εμείς μπορούμε ήδη να καταγράψουμε με ακρίβεια αυτά που δεν έγιναν:

  1. ΒΟΑΚ – Τμήμα Αγίου Νικολάου – Σητείας: μηδενική υλοποίηση, ανύπαρκτος σχεδιασμός.
  2. Λιμνοδεξαμενές, φράγματα και συνοδά έργα: βαλτωμένα επί χρόνια.
  3. Νοσοκομεία: σε πορεία διάλυσης.
  4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: ανύπαρκτο σχέδιο, ανύπαρκτο μέλλον.
  5. Αγροτικός κόσμος: χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική.
  6. Δημόσιες υπηρεσίες: υποστελεχωμένες, υποβαθμισμένες ή υπό κατάργηση (Εφορεία Αρχαιοτήτων, ΥΔΟΜ, τεχνικές υπηρεσίες δήμων, ΕΛΤΑ κ.ά.).

Κύριε Πλακιωτάκη, μιλήσατε για «αποτέλεσμα».
Το αποτέλεσμα της κυβέρνησής σας στο Λασίθι είναι απολύτως ξεκάθαρο: αποτύχατε.

Νομαρχιακή Επιτροπή
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Στην Πράξη»: Ελαιώνας- Ως πότε;

27/11/2025

Ανώτατο όριο ταχύτητας στην πόλη του Ηρακλείου τα 30 χιλιόμετρα/ώρα

27/11/2025
polytexneio kritis

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025

26/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοίνωση Δημάρχου για την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό

26/11/2025

Χανιά: Εγκαινιάστηκε ο χώρος φιλοξενίας παιδιών που εμπλέκονται σε ενδοοικογενειακή βία

26/11/2025

Ηράκλειο: Πρόταση για ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ. εντός της πόλης

26/11/2025
stratos army

Ρόδος: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης σε πεδίο βολής – Από την Κρήτη ο νεαρός

26/11/2025

Santa Run Elounda 2025 – Τρέχουμε, προσφέρουμε, γιορτάζουμε – Εσείς δηλώσατε συμμετοχή;

26/11/2025
arkaloxori

Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων – Το ζήτημα στη Βουλή

26/11/2025

Ηράκλειο: Μαθητές δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

26/11/2025
Back to top button