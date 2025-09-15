CAFE MELI
Ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης

15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα σέ Συνοδική Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, τή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, πληροφορεῖται μέ ὀδύνη ὅσα ἔρχονται στό φῶς τῆς δημοσιότητας, τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, σχετικά μέ τίς διάφορες ἐγκληματικές συμπεριφορές καί παράνομες πράξεις, πού ἀφοροῦν στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τά ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἐπιλαμβάνονται ἤδη οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις ἀπόσπασμα ἀπό τό μέ ἡμερομηνία, 28 Νοεμβρίου 2023, Ἀνακοινωθέν Της, στό ὁποῖο ἀνέφερε αὐτολεξεί: «Σχετικά μέ τά ἀνακύψαντα διοικητικά θέματα, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἀγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνακοινώνει ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, προέβη, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 89, παρ. 2 τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16-03-1961), σέ ὅλες τίς νόμιμες ἐνέργειες, ἔναντι τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν».

Συγκεκριμένα, στίς 9 Νοεμβρίου 2023, μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 977/9-11-2023 ἔγγραφό Της, εἶχε ἀπευθυνθεῖ στόν ἀξιότιμο κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χανίων καί εἶχε ὑποβάλει πλήρη φάκελο, μέ ὅλα τά στοιχεῖα ἐκεῖνα, γιά τίς ἐκ τοῦ Νόμου προβλεπόμενες ἐνέργειες τῶν ἁρμοδίων.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἔχει ἐμπιστοσύνη στή Δικαιοσύνη ὅτι θά πράξει ἀμερόληπτα τό ἔργο της καί ἀναμένει τίς ἀποφάσεις της, γιά νά προβεῖ ἁρμοδίως εἰς τά κατ᾽ Αὐτήν περαιτέρω.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι δέν ὑποκύπτει σέ κανενός εἴδους συμβιβασμό, καί σέ καμία πίεση ἤ μεθόδευση σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή διαφύλαξη τῆς ἐναπομείνασας ἀπό αἰώνων Μοναστηριακῆς περιουσίας, σύμφωνα μέ τούς κείμενους Νόμους.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς πορείας καί διακονίας Της μέσα στούς αἰῶνες, ἐκφράζοντας καί τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν πιστό λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, βεβαιώνει ὅλους τούς Κρῆτες, γιά τήν προσήλωσή Της στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς καί σέ ὅσα συνιστοῦν τό Ἐκκλησιαστικό καθεστώς καί τήν ταυτότητά Της, δηλώνει δέ ὅτι δέν πρόκειται νά συναινέσει σέ καμία ἀπόπειρα ἀλλοιώσεώς τους.

Τέλος, ἀποφάσισε νά ζητήσει ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ Κράτους ἐνημέρωση περί τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

