Ανακοίνωση της Επιτροπής Μαθητών του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

29/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, η επιτροπή μαθητών του Ιου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει τη λήξη της κατάληψης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο τις προηγούμενες ημέρες και ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα μαθήματα τους σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στις 8:15 το πρωί.

Η απόφαση για τη λήξη της κινητοποίησης ελήφθη έπειτα από συνάντηση με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, όπου εκπρόσωποι των μαθητών του σχολείου μας έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές υποδομές και τις ανάγκες της σχολικής μας κοινότητας. Ο δήμαρχος μας υποδέχθηκε με διάθεση διαλόγου και συνεργασίας και εισακούστηκαν τα αιτήματα μας, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ανοίγει ένας δρόμος ουσιαστικής επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ιου ΓΕΛ, την Ένωση Γονέων, καθώς και τη διευθύντρια του σχολείου μας κα Πεδιαδίτη, που στάθηκαν στο πλευρό μας, μας άκουσαν και μας βοήθησαν ώστε να βρεθούν λύσεις και να ακουστεί η φωνή μας.

Η κινητοποίηση αυτή δεν είχε ως στόχο πόσες μέρες θα διαρκέσει, αλλά να ακουστούν τα βιώματα και οι ανησυχίες των μαθητών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, και να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δεν επεδίωξε την αντιπαράθεση αλλά τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών μάθησης και ασφάλειας για όλους τους μαθητές.

Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε, διαπιστώσαμε ότι η συλλογική προσπάθεια, η στήριξη των γονέων και η συνεργασία με τους θεσμούς μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα. Από αύριο, οι αίθουσες του Ιου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου θα γεμίσουν ξανά με μαθητές και μαθήτριες που επιστρέφουν με περισσότερη αισιοδοξία και με την πεποίθηση ότι τα αιτήματα τους εισακούστηκαν και ότι, με τη συνεργασία των συλλόγων διδασκόντων του σχολείου μας, του Συλλόγου Γονέων και της δημοτικής αρχής, ο διάλογος για μια καλύτερη σχολική συνθήκη και καθημερινότητα θα συνεχιστεί.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Μαθητών του Ιου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

