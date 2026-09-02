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Ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ύψους 500.000 ευρώ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2026
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Μπροστά σε μια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα Δήμο της Κρήτης βρέθηκε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συγκεκριμένα, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα παραπλανητικό τρόπο, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατευθύνουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

ΧΡΥΣΟΣ

Η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ακολούθησε με διαφορά μόλις λίγων ημερών μια πρώτη παρόμοια υπόθεση παράνομης μεταφοράς χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς -αυτή τη φορά- Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης,

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Δύο υποθέσεις με κοινά χαρακτηριστικά

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Στην πρώτη υπόθεση, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και στη συνέχεια, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες και ήταν πολλές και μικρές σε ποσό, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της συνολικής διακίνησης των χρημάτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 55 διαδοχικές συναλλαγές, πρακτική που είναι γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing».

Η Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και, σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, κατάφερε μέχρι σήμερα να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσό που ξεπερνά το μισό των χρημάτων που είχαν αποτελέσει αντικείμενο της απάτης. Η έρευνα για αυτή την υπόθεση συνεχίζεται, με στόχο τόσο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.

Νέα μεταφορά περίπου 500.000 ευρώ

Λίγες ημέρες αργότερα, η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δεύτερη υπόθεση που εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με την πρώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με χρονική απόσταση μόλις έξι ημερών και λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου, εντοπίστηκε μεταφορά περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης προς τους ίδιους λογαριασμούς.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις αρχές, καθώς το γεγονός ότι οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν συνδέονται μεταξύ τους. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα πίσω από τις δύο υποθέσεις, αλλά και να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για όσους ενδέχεται να είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση των χρημάτων.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές των δύο υποθέσεων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με αφορμή σημερινό (2/9/2026) δημοσίευμα σχετικά με υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ενημερώνουμε ότι, από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί, στο παρόν στάδιο, σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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