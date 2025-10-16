Ανάγκη για ένα Ολιστικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα νησιά

Χρειαζόμαστε ένα Ολιστικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης που να βασίζεται σε Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Νησιωτικές Πολιτικές με τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, των κρατών μελών και των νησιωτικών Περιφερειών, επεσήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα στο πολιτικό Συνέδριο για τις προκλήσεις των νησιών και νησιωτικών Περιφερειών, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 23ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2025 – Open Days – στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα διαρθρωτικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα νησιά της Ευρώπης λόγω της εδαφικής ασυνέχειας και της γεωγραφικής τους θέσης, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τους.

Ο Γιώργος Αλεξάκης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, στις καλλιέργειες αλλά και στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές που αντιμετωπίζουν τα νησιά εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης τόνισε τις αδυναμίες που παρουσιάζονται στη διασύνδεση τους με την ηπειρωτική χώρα εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς και καυσίμων και της έλλειψης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εσωτερικό μεταφορικό δίκτυο των νησιών, όπως της Κρήτης, που πάσχει από την μακροχρόνια έλλειψη σύγχρονων υποδομών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Περιφερειακών αρχών της Σαρδηνίας, των Ιονίων Νήσων, του Ν. Αιγαίου, του Γκότλαντ, των νήσων Άλαντ, της Κορσικής, των Βαλεαρίδων Νήσων και του νησιού Γκόζο (Μάλτα) υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας της Σαρδηνίας. Στη συζήτηση έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν, ο Γιάννης Τρεπεκλής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.