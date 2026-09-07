Αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων και δύο νέοι αντιδήμαρχοι στη Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου

Σε νέο καταμερισμό αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Αρχή προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με απόφαση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη, με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση του δημοτικού έργου, την καλύτερη εποπτεία των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Με τη νέα απόφαση, που ισχύει από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 108/19-01-2026 απόφαση Δημάρχου Αγίου Νικολάου ως προς το κεφάλαιο Α.3 «Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας» και ορίζονται επιπλέον ως αντιδήμαρχοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Σοφία Καραμανώλη και Γεώργιος Ξένος. Η κ. Μαρία-Ναυσικά Γάλλου ορίζεται ως αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας.

Η αναδιάρθρωση κρίθηκε αναγκαία λόγω του εύρους και της ιδιαιτερότητας των αντικειμένων της Παιδείας, της Παιδικής Φροντίδας και της Κοινωνικής Μέριμνας, τα οποία πλέον ασκούνται από δύο διακριτούς αντιδημάρχους, με στόχο την καλύτερη εποπτεία των αντίστοιχων υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του Δήμου στους τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της έρευνας και της διά βίου μάθησης, με τη δημιουργία αυτοτελούς χαρτοφυλακίου Πανεπιστημιακών Υποθέσεων, Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης.

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας

Η Μαρία-Ναυσικά Γάλλου, η οποία έχει οριστεί αντιδήμαρχος με αντιμισθία με την υπ’ αριθμ. 108/19-01-2026 απόφαση για το χρονικό διάστημα έως 31 Ιανουαρίου 2027, ορίζεται από 7 Σεπτεμβρίου 2026 αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

Η εποπτεία και λειτουργία του Γραφείου Παιδείας του Δήμου. Η εποπτεία σε όλα τα θέματα παιδείας, οργάνωσης και λειτουργίας σχολείων και εκπαιδευτικών δομών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Η εποπτεία της συντήρησης, αναβάθμισης και χρήσης των σχολικών κτηρίων και η συμμετοχή στον προγραμματισμό δημιουργίας νέας Σχολικής Στέγης, σε συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κατασκευών και Μελετών του Δήμου. Η προεδρία σε δημοτικές σχολικές επιτροπές και τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, όπου νομίμως υφίστανται. Η προώθηση και υποστήριξη των δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Δήμου. Η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές των δομών αυτών. Ο συντονισμός υποβολής προτάσεων για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης του Δήμου και του εξοπλισμού της, τη χρήση ή μίσθωση ή αγορά ακινήτων για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο συντονισμός υποβολής προτάσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου, σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς της και η εποπτεία της υλοποίησής τους. Η εποπτεία και λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου. Η προώθηση της λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Δημοτικό ΚΔΑΠ) και ανάλογων θερινών δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ), αποκλειστικά ως προς τη λειτουργία της δομής. Οι λοιπές δράσεις για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Ο συντονισμός υποβολής προτάσεων για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών του Δήμου (πλην των κοινωνικών δομών) και του εξοπλισμού τους, τη χρήση ή μίσθωση ή αγορά ακινήτων για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές της. Η εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου, από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων. Η συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας, για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του δημοτικού έργου· ειδικότερα δε με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας για τη διασφάλιση της ενιαίας εξυπηρέτησης παιδιών και οικογενειών. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2027 έως και 31-01-2027 και σε περίπτωση δικής της απουσίας ή κωλύματος, θα την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Προγραμματισμού.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ξένος ορίζεται αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, με αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 7 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 31 Ιανουαρίου 2027.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

Η εποπτεία σε όλα τα θέματα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, των ΚΑΠΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Προεδρεύει των δημοτικών επιτροπών που σχετίζονται, υποστηρίζουν και εισηγούνται θέματα στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η εποπτεία της εφαρμογής της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, των πολιτικών ισότητας των φύλων, της ενημέρωσης και στήριξης ευάλωτων ομάδων και εξαρτημένων ατόμων. Η μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ενημέρωσης, στήριξης, διασύνδεσης με προνοιακές παροχές και δομές και της προώθησης δράσεων κοινωνικής ένταξης — πλην της λειτουργίας του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, η οποία παραμένει στην αρμοδιότητα της αντιδημάρχου Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας κατά το άρθρο 1 της παρούσας. Η ευθύνη δράσεων στήριξης σε κοινοτικά ιατρεία, προνοιακές δομές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Δήμου. Η εποπτεία και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ο συντονισμός υποβολής προτάσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου και του εξοπλισμού τους, τη χρήση ή μίσθωση ή αγορά ακινήτων για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο συντονισμός υποβολής προτάσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου, σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του και η εποπτεία της υλοποίησής τους. Η υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του. Η εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου, από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων. Η συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας, για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του δημοτικού έργου· ειδικότερα δε με την αντιδήμαρχο Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας για τη διασφάλιση της ενιαίας εξυπηρέτησης παιδιών και οικογενειών και με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Ελευθερία Δαβράδου για θέματα Προνοιακών Δομών, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τον ρόλο της εισηγητικά και υποστηρικτικά προς τους αντίστοιχους αντιδημάρχους.

Αντιδήμαρχος Πανεπιστημιακών Υποθέσεων, Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία Καραμανώλη ορίζεται αντιδήμαρχος Πανεπιστημιακών Υποθέσεων, Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, άνευ αντιμισθίας, για το χρονικό διάστημα από 7 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 31 Ιανουαρίου 2027.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

Ο συντονισμός των σχέσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς φορείς ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλοποίησης προγραμματικών συμβάσεων, μνημονίων συνεργασίας και λοιπών συμφωνιών που αφορούν πανεπιστημιακές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές συνεργασίες του Δήμου. Ο συντονισμός των ενεργειών του Δήμου που αφορούν τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία πανεπιστημιακών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δομών στον Δήμο Αγίου Νικολάου, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα τη Νεάπολη. Η προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς για την υλοποίηση κοινών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου. Ο συντονισμός δράσεων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ερευνητικά κέντρα και λοιπούς ακαδημαϊκούς φορείς. Η εποπτεία και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για δημότες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η προώθηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, καινοτομίας, επιστημονικής εξωστρέφειας και διασύνδεσης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και την οικονομία του Δήμου. Η εισήγηση και υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση ή φιλοξενία συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, θερινών σχολείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακαδημαϊκών ανταλλαγών, ερευνητικών αποστολών και λοιπών συναφών δράσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Η υποβολή προτάσεων για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μνημονίων συνεργασίας και λοιπών συμφωνιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς. Η εισήγηση και υποστήριξη προτάσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου και τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, για τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, τη διά βίου μάθηση και τη μεταφορά γνώσης. Η υποβολή προτάσεων για την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου και την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη πανεπιστημιακών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών συνεργασιών, δράσεων και δομών. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και λειτουργία πανεπιστημιακών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και δια βίου μαθησιακών δομών στον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς και για την προσέλκυση αντίστοιχων δράσεων και συνεργασιών. Η υπογραφή εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές της. Η εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Αγίου Νικολάου από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων. Η συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες του Δήμου σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του δημοτικού έργου.

Λοιπές ρυθμίσεις

Όπου στην υπ’ αριθμ. 108/19-01-2026 απόφαση γίνεται αναφορά σε «Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας» ή σε αρμοδιότητες κοινωνικής μέριμνας που ασκούνταν από τη Μαρία-Ναυσικά Γάλλου, νοείται πλέον, κατά περίπτωση, η αρμόδια αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας ή ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας.

Η εντεταλμένη σύμβουλος Ελευθερία Δαβράδου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της εισηγητικά και υποστηρικτικά για θέματα ΚΑΠΗ προς τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γεώργιο Ξένο και για θέματα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ προς την αντιδήμαρχο Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας.

Κάθε αρμοδιότητα σχετική με τους τομείς Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας, Κοινωνικής Μέριμνας και Πανεπιστημιακών Υποθέσεων, Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δεν μεταβιβάζεται ρητά με τη νέα απόφαση, ασκείται από τον Δήμαρχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι αντιδήμαρχοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαδικασίες των αρμόδιων αρχών.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 108/19-01-2026 απόφαση Δημάρχου Αγίου Νικολάου.