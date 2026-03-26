Άμεση παρέμβαση του Δήμου Αγίου Νικολάου για πτώση τοιχίου στα Χαβάνια

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι σε σημείο πάνω από την παραλία Χαβάνια στον Άγιο Νικόλαο σημειώθηκε πτώση τοιχίου.

Ο Δήμος, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας, επιλήφθηκε άμεσα του περιστατικού και ήδη έχει προβεί στη λήψη μέτρων αποκλεισμού και κατάλληλης σήμανσης του χώρου, με βασικό στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Μελετών ξεκινά άμεσα τη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, η οποία θα προχωρήσει με την επείγουσα διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία αποκατάσταση του σημείου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της περιοχής και των πολιτών.