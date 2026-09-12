Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου θέτει με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την αναγκαιότητα άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων του 2026, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η κατάσταση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο.

Η οργανική δύναμη ανέρχεται σε 337 αστυνομικούς, ενώ η παρούσα δύναμη ανέρχεται μόλις σε 254, παρουσιάζοντας έλλειμμα 83 αστυνομικών σε σχέση με την προβλεπόμενη οργανική δύναμη.

Πρόκειται για μία σημαντική και διαρκώς διευρυνόμενη υποστελέχωση, η οποία επιβαρύνει καθημερινά τη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες στην αποτελεσματική άσκηση του αστυνομικού έργου.

Μάλιστα, η πραγματική εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό συνεχώς μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων και λοιπών αποχωρήσεων, χωρίς να αναπληρώνεται στον απαιτούμενο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, το ήδη σημαντικό έλλειμμα προσωπικού διευρύνεται αντί να περιορίζεται.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Κατά τη θερινή περίοδο, ο Νομός Λασιθίου δέχεται τεράστιο αριθμό επισκεπτών, με την τουριστική κίνηση να αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες για αστυνόμευση, τροχονομική ασφάλεια, πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, διαχείριση περιστατικών και προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Παράλληλα, ο Νομός Λασιθίου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί το μεταναστευτικό ζήτημα, με σημαντική επιβάρυνση των αστυνομικών Υπηρεσιών και του διαθέσιμου προσωπικού.

Στα παραπάνω προστίθεται η ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία του Νομού, οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των Υπηρεσιών και των περιοχών ευθύνης, καθώς και η ανάγκη κάλυψης ενός εκτεταμένου γεωγραφικού χώρου, γεγονός που απαιτεί σημαντικά περισσότερους διαθέσιμους αστυνομικούς για την αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρετούντες αστυνομικοί να καταβάλλουν καθημερινά υπέρμετρες προσπάθειες, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Όμως, η συνεχής επιβάρυνση του ίδιου προσωπικού δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Δεν είναι δυνατόν να ζητείται διαρκώς από τους ίδιους ανθρώπους να καλύπτουν ολοένα και περισσότερες ανάγκες με ολοένα και λιγότερο διαθέσιμο προσωπικό.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούμε κατά την κατανομή των θέσεων των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και να αποφασιστεί η ουσιαστική ενίσχυσή της με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού.

Η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι συμβολική ούτε να περιοριστεί σε έναν αριθμό που δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος.

Απαιτείται γενναία ενίσχυση, ικανή να δώσει πραγματική ανάσα στις Υπηρεσίες του Νομού, να αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τις ελλείψεις προσωπικού και να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Θεωρούμε ότι οι επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις αποτελούν κρίσιμη ευκαιρία και ταυτόχρονα αναγκαία παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου όχι μόνο με βάση τα τυπικά αριθμητικά δεδομένα της οργανικής δύναμης, αλλά με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, την τουριστική επιβάρυνση, το μεταναστευτικό, τη γεωγραφική έκταση του Νομού και το πραγματικό διαθέσιμο προσωπικό.

Με τα σημερινά δεδομένα, η υποστελέχωση δεν αποτελεί πλέον ένα απλό υπηρεσιακό πρόβλημα. Επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή δυνατότητα των Υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης και, κατ’ επέκταση, το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του Νομού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε και απαιτούμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσει, στο πλαίσιο των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων, στην ουσιαστική και γενναία ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού.

Ο Νομός Λασιθίου δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με 254 αστυνομικούς, όταν η οργανική του δύναμη ανέρχεται σε 337 και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται.

Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου δεν αποτελεί πλέον αίτημα που μπορεί να παραπεμφθεί στο μέλλον. Αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη.

Αναμένουμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να ανταποκριθεί έμπρακτα στην ανάγκη αυτή και να προχωρήσει στην απαιτούμενη ενίσχυση, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών, των επισκεπτών και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Νομό Λασιθίου.