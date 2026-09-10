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Άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης στην Ελούντα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
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10092026
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Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Ελούντα, μετά από επίσημη ενημέρωση και αίτημα του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου για την ενεργοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και τη διάθεση αντιρρυπαντικών μέσων και προσωπικού.

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Το περιστατικό αφορούσε εισροή υδάτων στο Ε/Γ-Τ/Ρ «ΡΑΦΑΕΛΛΑ», Ν. Χανίων 217, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή της Ελούντας. Το συμβάν γνωστοποιήθηκε στη Λιμενική Αρχή το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

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Κατόπιν του σχετικού σήματος, ο Δήμος Αγίου Νικολάου κινητοποίησε την Ομάδα Αντιρρύπανσης και προχώρησε, σε συντονισμό με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τη ΔΑΕΑΝ και σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου και το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ελούντας, στην ανάπτυξη και τοποθέτηση των απαιτούμενων αντιρρυπαντικών φραγμάτων στην περιοχή.

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Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και υπεύθυνος συντονιστής όλων των ενεργειών της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δήμου κ. Γιώργος Μπελούκας, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και αρχηγός της Ομάδας Αντιρρύπανσης κ. Στερεός Ατσαλάκης, σε άμεση συνεργασία με τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργο Αστρουλάκη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρη Αγαπητό.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει ήδη συγκροτημένη Ομάδα Αντιρρύπανσης, με καθορισμένη οργανωτική δομή, συντονισμό, αρχηγό και υπαρχηγό ομάδας, υπευθύνους για τη ρίψη και ανάπτυξη των φραγμάτων, την απορρύπανση ακτών και μέλη άμεσης επέμβασης. Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει την οργανωμένη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
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