CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Επιπλέον αισθητήρες προειδοποίησης για τσουνάμι και σεισμούς στην Κρήτη

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
elassona seismos rigma
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με τρεις αισθητήρες ανίχνευσης τσουνάμι θα ενισχυθούν οι ακτές της Κρήτης, οι οποίες θα συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο ενώ παράλληλα το νησί θα ενισχυθεί περαιτέρω με αισθητήρες για την παρακολούθηση σεισμών, όπως δήλωσαν κορυφαίοι επιστήμονες στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Ηράκλειο για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κινδύνων.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποίησε για τους κινδύνους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, επισημαίνοντας ότι στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού αντίστοιχου με εκείνον του 1956, η Κρήτη θα είναι πιο εκτεθειμένη από ποτέ. Και μπορεί το τσουνάμι να είναι σπάνιο φαινόμενο, όμως από την άλλη τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικοί αναφέρθηκαν στους αισθητήρες που στοχεύουν στην άμεση ανίχνευση και αξιολόγηση σεισμικών και γεωδυναμικών φαινομένων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί data center στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο για τη διαχείριση των σεισμικών δεδομένων της Κρήτης, ενώ το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο ένα πυκνό δίκτυο επιταχυνσιογράφων.

Επίσης, οι νέες τεχνολογίες στον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου πολιτικής προστασίας και νέων τεχνολογιών SafeHeraklion 2025, ο οποίος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε θεσμό για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κινδύνων αποτελώντας σημείο συνάντησης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επιχειρησιακής εμπειρίας.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

24/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025

Μπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

24/10/2025

Επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης “Erasmus Days 2025” από τη ΔΔΕ Λασιθίου

24/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και “έξυπνων” υδρομέτρων στο αρδευτικό δίκτυο

24/10/2025

Υπογραφή Προγραμματικής για την ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

23/10/2025
Back to top button