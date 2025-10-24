Επιπλέον αισθητήρες προειδοποίησης για τσουνάμι και σεισμούς στην Κρήτη

Με τρεις αισθητήρες ανίχνευσης τσουνάμι θα ενισχυθούν οι ακτές της Κρήτης, οι οποίες θα συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο ενώ παράλληλα το νησί θα ενισχυθεί περαιτέρω με αισθητήρες για την παρακολούθηση σεισμών, όπως δήλωσαν κορυφαίοι επιστήμονες στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Ηράκλειο για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κινδύνων.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποίησε για τους κινδύνους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, επισημαίνοντας ότι στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού αντίστοιχου με εκείνον του 1956, η Κρήτη θα είναι πιο εκτεθειμένη από ποτέ. Και μπορεί το τσουνάμι να είναι σπάνιο φαινόμενο, όμως από την άλλη τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

Ειδικοί αναφέρθηκαν στους αισθητήρες που στοχεύουν στην άμεση ανίχνευση και αξιολόγηση σεισμικών και γεωδυναμικών φαινομένων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί data center στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο για τη διαχείριση των σεισμικών δεδομένων της Κρήτης, ενώ το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο ένα πυκνό δίκτυο επιταχυνσιογράφων.

Επίσης, οι νέες τεχνολογίες στον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου πολιτικής προστασίας και νέων τεχνολογιών SafeHeraklion 2025, ο οποίος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε θεσμό για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κινδύνων αποτελώντας σημείο συνάντησης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επιχειρησιακής εμπειρίας.