Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές «Κρήτη 1» – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2025
Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας και του σωφρονιστικού προσωπικού στις φυλακές “Κρήτη 1” στα Χανιά αποκάλυψε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών που βρισκόταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε κελί.

Κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο, τέσσερις κρατούμενοι – τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός – συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, πραγματοποίησαν έκτακτη έρευνα σε 20 κελιά του καταστήματος κράτησης. Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής φρουράς, με στόχο τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων.

Τα Ευρήματα

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν μέσα σε ειδική κρύπτη ενός κελιού:

  • 110 αυτοσχέδιες συσκευασίες (“φιξάκια”) με συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 449 αυτοσχέδιες συσκευασίες (“φιξάκια”) με συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης

Τα ναρκωτικά ήταν προσεκτικά τοποθετημένα, υποδηλώνοντας οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης και διακίνησης εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Οι Συλλήψεις και η Δικογραφία

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, συνελήφθησαν τέσσερις κρατούμενοι, τρεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ως ύποπτοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εντός των φυλακών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ύπαρξη οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών ακόμη και μέσα σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

