Αγιος Νικόλαος: Ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο – Ανέβασαν βίντεο στα social media

Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο.

Μάλιστα, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή της επίθεσης, ενώ το βίντεο στη συνέχεια αναρτήθηκε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περικύκλωσαν μέσα στο σχολείο

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου φέρεται να είχε δεχθεί προηγουμένως λεκτική επίθεση και bullying από ομάδα συμμαθητών του, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Οι ανήλικοι φέρονται αρχικά να τον περικύκλωσαν στον χώρο του σχολείου και να άρχισαν να τον εξυβρίζουν.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι ανήλικοι φέρονται να περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο. Όταν εκείνος απομακρύνθηκε περίπου 20 μέτρα από το σχολικό συγκρότημα, δύο από τους ανηλίκους φέρονται να του επιτέθηκαν με γροθιές, ενώ ένας τρίτος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του.

Το βίντεο φέρεται στη συνέχεια να αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οκτώ συλλήψεις από την Αστυνομία

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου να κινητοποιείται άμεσα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, καθώς και των γονέων τους.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.