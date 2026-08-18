Αγιος Νικόλαος: Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, μετά την ανάρτηση τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 των οριστικών πινάκων δικαιούχων voucher από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τη σχολική περίοδο 2026–2027.

Οι δικαιούχοι voucher καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους μέσω της πλατφόρμας aitisi.okydan.gr, από 18 έως και 20 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

Τα μόρια που έλαβε το voucher (τα οποία θα τα βρείτε από τη σελίδα των προσωρινών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Το voucher (το οποίο θα το βρείτε στη σελίδα των τελικών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Την ταυτότητα του ωφελούμενου που αναγράφεται στο voucher. Την ιατρική γνωμάτευση (θα την βρείτε στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr. στην αρχική σελίδα και στο πεδίο ΕΝΤΥΠΑ). Την φωτοτυπία με τα εμβόλια του παιδιού (πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και τα εμβόλια). Την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού (θα την βρείτε στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr στην αρχική σελίδα και στο πεδίο ΕΝΤΥΠΑ).

Όσοι υπέβαλαν τον Μάιο 2026 στη διαδικασία αιτήσεων εγγραφών/επανεγγραφών με οικονομική εισφορά (τροφεία) του Δήμου, ιατρική γνωμάτευση και υπεύθυνη δήλωση δύνανται να υποβάλλουν τα ίδια έγγραφα.

Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται η έκδοσή τους. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή pdf και όχι φωτογραφίες. Αιτήσεις ασαφείς ή ελλιπείς θα απορρίπτονται.

Η καταγραφή των μορίων θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες, αρχόμενη από την επόμενη της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ, δηλαδή από 18 Αυγούστου 2026 έως και 20 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Λόγω κατηγοριοποίησης των voucher, θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να υποβάλλετε voucher τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α [(πλήρες αξίας)(3.239 ευρώ για τα βρέφη και 2.612 ευρώ για τα νήπια)] και voucher που ανήκουν στη κατηγορία Ε [(μειωμένης αξίας)(2.178 ευρώ για βρέφη και νήπια)].

Η επιλογή των βρεφών και των νηπίων θα γίνει βάσει της κατηγορίας voucher, δηλαδή της ¨Α¨ ενώ δύναται να επανεξεταστεί voucher της κατηγορίας ¨Ε¨ εφόσον υπάρχουν κενά.

Η επιλογή και εγγραφή των βρεφών και των νηπίων θα γίνει με τη διαδικασία αξιολόγησης επί τη βάση της μοριοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με φθίνουσα κατάταξη.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων – αποτελεσμάτων – ενεργοποίηση voucher:

– Υποβολή αιτήσεων: από 18/08 έως 20/08/26

– Ανάρτηση αποτελεσμάτων: 21/08/26 (ΕΣΠΑ και οικονομική εισφορά) το απόγευμα.

– Ενεργοποίηση voucher: από 24/08 έως 29/08/26.

– Έναρξη σχολικής περιόδου: 03/09/2026 (όλα τα παιδιά).

Τα αποτελέσματα των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεχθούν θα αναρτηθούν στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση και όχι με ονοματεπώνυμο.

Στη συνέχεια θα γίνει η ενεργοποίηση των voucher των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεχθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας Αγίου Νικολάου, Τέρμα Καζάνη (περιοχή Αμμούδα) κατόπιν ραντεβού, η κράτηση του οποίου θα γίνεται στο link https://rantevou.15454.gr/ .

Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και Δομής/Φορέα απαιτείται να έχετε μαζί σας:

Το voucher. Τα μόρια που έλαβε το voucher. Την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του γονέα που αναφέρεται στο voucher.

Τέλος, την πρώτη ημέρα προσέλευσης να παραδώσετε την ιατρική γνωμάτευση, τα εμβόλια και την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού.