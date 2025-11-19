CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπής κυκλοφορίας στις 20/11

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας θα υπάρξει στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος το πρωί της  Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025  λόγω της διενέργειας ανατίναξης.

Στη σχετική ανακοίνωση της αναδόχου εταιρίας επισημαίνονται τα εξής:

ΧΡΥΣΟΣ

“Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.  θα θέλαμε να ενημερώσουμε το  ότι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθούν δύο ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, α) 10 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 180+500 και 181+900  και β) 2 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 193+000 ~ 195+500  επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.”

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Δυο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες στο Λασίθι..

19/11/2025

Συνεδριάζει 21 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Το πρόγραμμα για τον εορτασμό των Ένοπλων Δυνάμεων

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Αλλάζει προσωρινά η είσοδος των ΤΕΠ από 20 Νοεμβρίου!

19/11/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19/11/2025

Οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν το λογότυπο της ΔΔΕ Λασιθίου

19/11/2025

Λασίθι – Καθαρισμός ρεμάτων: Οι τρεις περιοχές σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία

19/11/2025

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 ο Δήμος Ηρακλείου

19/11/2025

Ηράκλειο: Ανακαινίζεται το ιστορικό Café Restaurant «Marina»

19/11/2025

Ιεράπετρα: Στα «χέρια» της ΕΛΑΣ δυο άνδρες για καλλιέργεια κάνναβης

19/11/2025
Back to top button