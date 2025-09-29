CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τρίτη 30/09

29/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Σύμφωνα με ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία στο τμήμα του ΒΟΑΚ Αγίου Νικολάου-Νεάπολης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 κατά τις πρωινές ώρες 12:00-13:00 λόγω ανατινάξεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της συνημμένης αρχικής αστυνομικής απόφασης και των στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 κατά τις πρωινές ώρες 12:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, 10 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 180+500 και 181+900 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ.). για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.

Photo of Media+ Media+ Send an email 29/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

