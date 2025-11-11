Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 11/11

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας θα υπάρξει την Τετάρτη, μεταξύ 10:00 και 15:00, στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, λόγω ανατίναξης στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Στη σχετική ανακοίνωση της αναδόχου επισημαίνονται τα εξής:

«Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, 10 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 180+500 και 181+900 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά».