Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στις 25/11

Προσωρινή και ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας θα υπάρξει αύριο Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος λόγω ανατίναξης.

Στη σχετική ανακοίνωση της αναδόχου εταιρίας επισημαίνονται τα εξής:

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε το ότι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, 10 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 180+500 και 181+900 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.