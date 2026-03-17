CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Νέα διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου

Photo of Media+ Media+ Send an email 17 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/03/2026
Less than a minute
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας θα υπάρξει το πρωί της Τετάρτης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος για τη διενέργεια ανατίναξης. Στη σχετική ανακοίνωση της αναδόχου επισημαίνονται τα εξής:

«Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.  θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί μία ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου,   6 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 187+000 ~ 189+500  επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά».

ΧΡΥΣΟΣ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+

Media+

Back to top button