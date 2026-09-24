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Αγιος Νικόλαος: Tροχαίο ατύχημα – Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

Photo of Media+ Media+ Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, με δύο ΙΧ αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ τους, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ για λίγη ώρα σημειώθηκε αναστάτωση στην κυκλοφορία.

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Ελαφρά τραυματίστηκαν μια 31χρονη γυναίκα και η 7χρονη κόρη της, οι οποίες επέβαιναν στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μητέρα και παιδί και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν στις απαιτούμενες εξετάσεις.

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Τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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