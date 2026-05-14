Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο ατύχημα με μηχανή στον Αλμυρό

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκε τροχαίο στον δρόμο προς τον Αλμυρό, με εμπλοκή μοτοσικλέτας και επαγγελματικού οχήματος. Η σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, στον οποίο προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για ιατρική φροντίδα. Η γυναίκα που επέβαινε μαζί του δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία της περιοχής, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου.