Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο ατύχημα με γουρούνα στον δρόμο προς Πρίνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, σήμερα το απόγευμα (14/05), στον δρόμο προς την Πρίνα, στον Άγιο Νικόλαο, όταν γουρούνα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαντάκι δίπλα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η γουρούνα να βρεθεί εκτός δρόμου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για εξετάσεις.

Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των αρμόδιων αρχών και του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αγίου Νικολάου.