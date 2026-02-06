CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 5/2 στον Άγιο Νικόλαο, όταν αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες, έφυγε εκτός πορείας και χτύπησε σε τοίχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τρεις νεαροί εκ των οποίων οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη.

